Napoli, poker in arrivo: novità su Gutierrez e Juanlu, poi l’affondo per due centrocampisti | CM.IT

Non solo Miguel Gutierrez: il Napoli sta per concludere l’accordo per un nuovo calciatore spagnolo e non si ferma qui

Il calciomercato del Napoli prosegue, a marce ingranate. Antonio Conte ha esplicitamente dichiarato in conferenza stampa che la rosa dev’essere completata. Nelle prossime ore si aggregherà Miguel Gutierrez, su cui gli azzurri non potranno contare sin da subito causa infortunio.

Il terzino spagnolo classe 2001 ha avuto un intervento alla caviglia a inizio luglio e proseguirà la fase di riatletizzazione proprio con il Napoli. Manna e Conte hanno insistito per il giocatore, strappato al Girona per circa 18 milioni di euro più due di bonus. Un acquisto importante per dare alternativa e respiro a Mathias Olivera.

Gutierrez sarà a Roma per le visite mediche ad inizio della prossima settimana. Poi firmerà il contratto di cinque anni, fino al 2030, per 2,3 milioni di euro a stagione. Ma non sarà l’unico colpo proveniente da LaLiga. Infatti, il Napoli prova a chiudere una lunga ed estenuante trattativa cominciata a giugno con il Siviglia, in grosse difficoltà finanziarie. La squadra andalusa, infatti, non può aggiungere calciatori.

Il Napoli vuole anche Juanlu, poi il jolly e il centrocampista

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore il club azzurro ha tentato un nuovo affondo per Juanlu Sanchez, classe 2003, del Siviglia. Il terzino destro, designato a diventare vice-Di Lorenzo, ha già l’intesa con gli azzurri e ha chiesto alla sua società di non essere ceduto ad altri club al di fuori del Napoli. Tant’è che l’affare con il Wolverampthon non è decollata.

D’altro canto, il Siviglia vuole venti milioni di euro per il trasferimento di Juanlu e nelle ultime ore il Napoli ridotto la differenza tra domanda e offerta. Mancano solo alcuni dettagli in merito alla percentuale di futura rivendita. Nella prossima settimana potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche, dopo mesi dall’inizio del corteggiamento degli Azzurri, iniziato prima ancora del campionato europeo Under 21 a cui ha preso parte con la Spagna. Inoltre, Juanlu non occuperebbe alcun posto nella lista, perché considerato un under per la Serie A.

Per completare il centrocampo, il Napoli riflette sugli obiettivi da realizzare. Stando a quanto raccolto dalla redazione, c’è una forte volontà di chiudere l’affare per Elmas, centrocampista macedone che può svolgere più ruoli e già vincitore dello Scudetto con Spalletti. Un jolly. Manca l’accordo con il Lipsia, ma il giocatore ha già dato ampia disponibilità al ritorno in azzurro. Superata la concorrenza del Torino che l’avrebbe riportato in maglia granata. L’accordo con i tedeschi potrebbe concludersi sui 15 milioni di euro o con una formula del prestito con diritto di riscatto.

Elmas è uno dei primi obiettivi di Manna per il centrocampo, poiché può ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco e diventare alternativa a Neres e Noa Lang. Ma piace anche Andy Diouf del Lens. Si tratta di un centrocampista classe 2003 che come Juanlu non occuperebbe posto in lista. Il Napoli lo valuta circa 17 milioni di euro. Manca l’intesa con i francesi, ma il Napoli riflette: Diouf può essere inserito all’interno della rosa anche senza eventuali cessioni. La priorità, al momento, è coprire il ruolo dell’esterno mancino.