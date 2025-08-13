Napoli: non solo Elmas, altri due nomi

I partenopei sognano il ritorno del macedone, ma non è una trattativa semplice. Si valutano due alternative sempre molto importanti

È un Napoli che non ha intenzione di abbassare l’asticella. La vittoria dello Scudetto è semplicemente il primo passo verso una sorta di continuità ai piani della classifica che da tempo è nella testa di Antonio Conte. Il tecnico sin da maggio sta spingendo per avere una squadra completa in tutti i reparti ed ora mancano giusto alcune pedine. Manna sta lavorando in modo molto intenso per riuscire a dare al tecnico quei calciatori destinati a rendere la rosa di assoluta qualità.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un ritorno di Elmas. Il macedone ha sempre aperto ad una nuova esperienza con la maglia partenopea anche se si tratta di una operazione non semplice. Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei starebbero vagliando anche due alternative di livello. Il Napoli continua ad essere molto attivo sul calciomercato e punta a chiudere operazioni in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: Elmas l’obiettivo principale, le due alternative

Elmas in questo momento è l’obiettivo principale. Il macedone piace per la sua duttilità a centrocampo. Può agire sia nei tre mediani in un eventuale 3-5-2 che come esterno d’attacco in un 4-3-3. Una sorta di jolly che Conte ha sempre voluto in squadra. Il Lipsia, però, chiede l’addio a titolo definitivo mentre i partenopei punterebbero al prestito. Un gap non semplice da chiudere e così il Napoli valuta le alternative.

Il nome di Chiesa resta sempre sul taccuino di Manna, ma l’esterno del Liverpool non ha la duttilità che richiede Conte e quindi si potrebbe andare su un vecchio obiettivo nel corso di questo calciomercato. Stiamo parlando di Sudakov. Il Corriere dello Sport conferma un nuovo sondaggio per l’ucraino. Caratteristiche molto simili a quelle di Elmas e forse una formula migliore per il Napoli in confronto al macedone. Lo Shakhtar, infatti, potrebbe aprire al prestito.

Sudakov in carriera ha ricoperto sia il ruolo di centrocampista che d’esterno offensivo. Quindi una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte. Per il momento è una opzione di calciomercato per il Napoli e vedremo come si svilupperà la questione nel corso delle prossime settimane.

Mercato Napoli: Sudakov favorito su Elmas?

Al momento il ballottaggio, per caratteristiche, sembra essere fra Sudakov ed Elmas. Entrambi hanno la possibilità di agire sia a centrocampo magari come vice McTominay che alternativa a Neres. Insomma, quel ruolo che doveva ricoprire Raspadori secondo la prima idea di Conte.

L’ucraino sembra essere più raggiungibile in questo calciomercato. Il Napoli punterebbe al prestito magari con diritto o obbligo e un pensiero lo Shakhtar per Sudakov ad una formula simile lo potrebbe fare. Discorso diverso, invece, per Elmas con il Lipsia che punta ad una cessione a titolo definitivo.