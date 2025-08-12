Rebus De Bruyne, Conte trova la soluzione e attende il doppio colpo | CM.IT

Nei primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, Antonio Conte aveva un dubbio: trovata la soluzione strategica, in attesa del doppio acquisto

Con Kevin o senza Kevin, questo è il dilemma. Antonio Conte è arrivato in Abruzzo con un rebus da risolvere. Assieme a Lele Oriali e il suo staff tecnico è riuscito a trovare una soluzione che sicuramente sacrifica qualche pedina importante, ma considerando le numerose gare da disputare non diventerà un peso.

Infatti, il problema del Napoli scudettato è proprio quello di inserire una figura così importante come De Bruyne all’interno di un sistema collaudato e funzionante. Se a Dimaro non è stato cambiato modulo e si è insistito con il 4-3-3, vista l’assenza per affaticamento di McTominay, con il ritorno dello scozzese era impossibile lasciare uno dei due fuori. De Bruyne e McTominay devono coesistere.

Conte cambia modulo al Napoli: ecco come può giocare

Per sfruttare tutte le potenzialità di De Bruyne, Antonio Conte lo inserirà nel suo ruolo più funzionale: sarà il trequartista del Napoli. Da anni non si vede un trequartista puro con la maglia azzurra. Nelle ultime stagioni solo Raspadori ha svolto un ruolo a metà, ricoprendo più la figura di una seconda punta.

Ad ogni modo, il Napoli cambia modulo e passa dal 4-3-3 al 4-4-1-1. Infatti, negli ultimi allenamenti in ritiro a Castel di Sangro il mister sta provando questa nuova soluzione tattica. Quest’oggi, ad esempio, la formazione con casacca rosa – quella solitamente titolare – scende in campo con tutti i centrocampisti titolari e Lukaku come punto di riferimento offensivo. Meret assente alla partitella a campo ridotto, si allena a parte con Ferrante, portiere della Primavera. Di seguito la formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Lobotka; Anguissa, McTominay; De Bruyne; Lukaku.

Nel corso della seduta si registra anche l’utilizzo del 4-1-4-1, altro modulo che può essere sfruttato. Il vertice basso è Lobotka, mentre l’esterno sinistra di centrocampo resta ugualmente McTominay. Al centro, al fianco di Anguissa, c’è De Bruyne che dà qualità al palleggio e aiuta il regista.

Calciomercato Napoli, attesa per Gutierrez e non solo

Il Napoli sta per completare l’affare Miguel Gutierrez con il Girona e gli agenti del ragazzo. Il terzino spagnolo arriverà dopo il ritiro di Castel di Sangro; in uscita Zanoli, che avrebbe già un accordo con il Bologna.

Anche Obaretin in uscita dal Napoli, direzione Empoli. Attenzione alle situazioni riguardanti Spinazzola e Mazzocchi, che in caso di affondo decisivo per Juanlu potrebbero essere ceduti. Proprio per lo spagnolo – un under per la lista Serie A – si mantiene la linea dei 17 milioni di euro proposti al Siviglia. La società andalusa tiene testa, ma rischia in vista del primo incontro: al momento non può inserire nessun altro calciatore in rosa per via del tetto salariale. Servirebbe l’uscita di Juanlu per risanare la propria posizione finanziaria.

Il Napoli starebbe valutando anche un’altra opzione per l’ala sinistra. Come anticipato su Calciomercato.it, il club azzurro sta trattando per riacquistare Elmas. Il macedone è un buon jolly che può giocare a sinistra e come mezzala a centrocampo. Due ruoli in uno. Perfetto per Conte. Ha già dato il suo ok al trasferimento. Serve intesa tra Lipsia e Napoli, il costo potrebbe oscillare intorno ai 15 milioni di euro.