Napoli, Raspadori ai saluti: finanzia il colpo dal Benfica da 25mln

Foto dell'autore

Il Napoli si prepara a dire addio a Giacomo Raspadori, che a breve si sottoporrà alle visite mediche. La sua cessione può servire a finanziare il colpo che stavolta arriva dal Benfica per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Gli azzurri sono sicuramente la squadra che ha operato maggiormente in sede di calciomercato. Se poi lo avrà fatto prendendo i giusti profili che servivano a Conte oppure no lo dirà, come per tutte le squadre e come sempre accade, il campo. Oggettivamente, però, non si può dire che in questa sessione la società di Aurelio De Laurentiis non abbia alzato decisamente l’asticella, puntando anche sugli introiti della doppia cessione arrivata a sei mesi di distanza di Kvaratskhelia al PSG prima e di Victor Osimhen al Galatasaray poi.

Florentino Luis esulta
Napoli, la cessione di Raspadori finanzia il colpo dal Benfica: costa 25 milioni di euro

Ha salutato, nel frattempo, anche Simeone, sbarcato ufficialmente al Torino, ed ora sta per salutare anche Giacomo Raspadori. Si tratta di un altro protagonista dei due Scudetti negli ultimi tre anni che saluta e porterà in dote, passando all’Atletico Madrid, 22 milioni di euro più 3 di bonus nel caso in cui i colchoneros si dovessero qualificare in Champions League per i prossimi tre anni. Questi 25 milioni di euro potrebbero essere poi dirottati, a quanto si legge, per un colpo di alto profilo che arriva direttamente dal Benfica. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, 25 milioni di euro per il colpo dal Benfica: beffata la Juve?

Come è noto, gli azzurri vogliono regalare, dopo Miguel Gutierrez, ad Antonio Conte anche un terzino destro (con Juanlu Sanchez primo nome nella lista), una ala sinistra ed un centrocampista che possa completare il pacchetto di sei mediani. In tal senso, arriva una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, ci sono delle novità da segnalare. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino Florentino Luis, talentuoso centrocampista del Benfica che ha dei colpi davvero di primo piano.

Florentino Luis esulta
Napoli, 25 milioni di euro per il colpo dal Benfica: beffata la Juve?

Può essere il profilo perfetto per alternarsi con McTominay, Anguissa e Kevin De Bruyne e rappresenta una alternativa a Yunus Musah, soprattutto perché per quest’ultimo è concreto l’interesse da parte del Nottingham Forrest. Per questo motivo il Napoli starebbe valutando anche Florentino Luis, come detto, che ha una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro e che da tempo è presente, come nome, sui taccuini del club partenopeo. Si tratta di un mediano che, oltre ad avere grande dinamismo, ha anche una discreta abilità nel palleggio tipica dei portoghesi. Si attendono sviluppi ora.

