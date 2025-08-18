Napoli, visite lunghissime per Gutierrez: il motivo | VIDEO CM.IT

In casa azzurra le visite mediche del terzino spagnolo sono state molto lunghe: le ragioni

È arrivato questa mattina alle 9.15 Miguel Gutierrez, esterno sinistro spagnolo che a Villa Stuart ha svolto le visite mediche con il Napoli. Un acquisto voluto, una trattativa molto lunga, un po’ come sono state lunghe anche le tempistiche dei test effettuati oggi. L’uscita dalla clinica è stata infatti intorno alle 15.10, il che vuol dire ben 6 ore. Più o meno il doppio, o poco meno, di quanto siamo abituati per gli altri calciatori.

Gutierrez si porta dietro infatti un infortunio alla caviglia, su cui verosimilmente il Napoli ci ha voluto veder chiaro. Intorno alle 12.45 c’è stata la pausa pranzo, prima di proseguire con i colloqui con i medici del club. Uscito da Villa Stuart, nessun cenno né segnale dal calciatore che però si è dedicato normalmente a scattare foto con i tifosi che lo avevano aspettato. In attesa del solito iter per la firma, il programma per l’ex Girona prevede il viaggio a Castelvolturno.

🔴Dopo 6 ore di visite mediche (con pausa pranzo), Miguel #Gutierrez è uscito da Villa Stuart e ha scattato foto con i tifosi del #Napoli📸

🚨Lo spagnolo si porta dietro un infortunio alla caviglia@calciomercatoit pic.twitter.com/iLOdSaQIC4 — Francesco Iucca (@francescoiucca) August 18, 2025

Per il Napoli è un investimento importante, quasi 20 milioni, in un momento in cui servono risorse anche per l’attaccante per sostituire Lukaku. Il belga, infatti, rischia seriamente di tornare in campo direttamente nel 2026 e per questo potrebbe anche essere escluso dalla lista da Conte per liberare una casella per un over in più.