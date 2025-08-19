Rabiot-Milan scuote il mercato: “Scambio alla pari e il big all’Inter”

L’ex Juve e Rowe sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia dopo la lite nello spogliatoio al termine del match di Ligue 1 col Rennes

Ecco la notizia che scuote, anzi terremota il calciomercato: il Milan sarebbe piombato su Adrien Rabiot, messo fuori rosa al pari di Jonathan Rowe (obiettivo di Roma e Bologna) dopo la lite che li ha visti protagonisti al termine della sfida col Rennes persa 1-0 allo scadere.

Rabiot fuori rosa: decisione con l’ok di De Zerbi

Come scrive il nostro direttore Eleonora Trotta, il Marsiglia ha preso questa decisione “d’accordo con De Zerbi”. I due calciatori verranno multati, con la cifra che verrà “donata alla fondazione di beneficenza del club”.

#Marsiglia, è stato il club, d’accordo con #DeZerbi, a prendere la decisione su #Rabiot e #Rowe. La multa verrà donata alla fondazione di beneficenza del club#calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 18, 2025

“Il Milan sonda il terreno per Rabiot”

Ma Rabiot-Milan da dove nasce? Nasce dal tweet di Orazio Accomando, collega di Sportmediaset che, sul proprio profilo X, ha scritto quanto segue: “Il Milan sonda il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c’è stato”.

🚨EXCL: Il #Milan sonda il terreno per Adrien #Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c’è stato.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 19, 2025

“Scambio con Bennacer… E Fofana all’Inter”

Il tweet di Accomando ha scatenato una marea di reazioni. Tanti i tifosi increduli, considerato che a metà campo il Milan è al completo, tanto che la priorità è il centravanti, ma tanti anche quelli euforici che ipotizzano vari scenari di mercato, dallo scambio con Bennacer alla cessione di Musah utile proprio per finanziare l’acquisto dell’ex Juve.

Infine c’è chi, a mo’ di sfottò, scrive che Rabiot arriverebbe in contemporanea alla cessione di Fofana all’Inter, come noto a caccia di un mediano.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Praticamente sondiamo il terreno nell’unico reparto dove non c’è bisogno perché siamo completi. Ottimo. — Salvatore Cristofaro (@Salvato00936762) August 19, 2025

Ma quale difficile, Rabiot per Benaceer — Andrea99 (@AndreLor99) August 19, 2025

@OAccomando91 potrebbero vendere Musah e prendere lui??? Con i possibili 30 milioni che richiede il Milan?? — Lorenzo Aprea (@aprea_lorenzo) August 19, 2025

dai! Al posto di Musah ok — Lil (@Lil97423147) August 19, 2025

perfetto per puntellare una rosa da scudetto — Alessio Daini (@DainiAlessio) August 19, 2025

Basta centrocampisti — lorenzo blondi (@BlondiLorenzo) August 19, 2025

Ma basta con i centrocampisti prendessero un bel centrale in difesa — Mayulazo (@GimenezSanti9) August 19, 2025

…e Fofana all’Inter? 🤣🤣🤣 — Bronson Jr. (@VHolywat) August 19, 2025

Rabiot non impossibile, ostacolo ingaggio (e commissioni)

Rabiot non è un obiettivo impossibile, anche se il Milan è coperto in mezzo. Il contratto del trentenne ex Juventus scade a giugno 2026, quindi tra meno di un anno.

Al di là dell’eventuale costo del cartellino, l’ostacolo principale sarebbe davvero l’ingaggio (commissioni escluse): parliamo di circa 6 milioni di euro netti. Al Milan, probabilmente, verrebbe di corsa considerato che sulla panchina rossonera c’è il suo ‘mentore’ Max Allegri.