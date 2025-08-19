Atalanta
Rabiot-Milan scuote il mercato: “Scambio alla pari e il big all’Inter”

Foto dell'autore

L’ex Juve e Rowe sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia dopo la lite nello spogliatoio al termine del match di Ligue 1 col Rennes

Ecco la notizia che scuote, anzi terremota il calciomercato: il Milan sarebbe piombato su Adrien Rabiot, messo fuori rosa al pari di Jonathan Rowe (obiettivo di Roma e Bologna) dopo la lite che li ha visti protagonisti al termine della sfida col Rennes persa 1-0 allo scadere.

Allegri e Rabiot AI
Rabiot-Milan scuote il mercato: "30 milioni o scambio alla pari"

Rabiot fuori rosa: decisione con l’ok di De Zerbi

Come scrive il nostro direttore Eleonora Trotta, il Marsiglia ha preso questa decisione “d’accordo con De Zerbi”. I due calciatori verranno multati, con la cifra che verrà “donata alla fondazione di beneficenza del club”.

“Il Milan sonda il terreno per Rabiot”

Ma Rabiot-Milan da dove nasce? Nasce dal tweet di Orazio Accomando, collega di Sportmediaset che, sul proprio profilo X, ha scritto quanto segue: “Il Milan sonda il terreno per Adrien Rabiot. Il centrocampista è un pallino di Allegri. Operazione difficile ma sondaggio c’è stato”.

“Scambio con Bennacer… E Fofana all’Inter”

Il tweet di Accomando ha scatenato una marea di reazioni. Tanti i tifosi increduli, considerato che a metà campo il Milan è al completo, tanto che la priorità è il centravanti, ma tanti anche quelli euforici che ipotizzano vari scenari di mercato, dallo scambio con Bennacer alla cessione di Musah utile proprio per finanziare l’acquisto dell’ex Juve.

Infine c’è chi, a mo’ di sfottò, scrive che Rabiot arriverebbe in contemporanea alla cessione di Fofana all’Inter, come noto a caccia di un mediano.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Rabiot non impossibile, ostacolo ingaggio (e commissioni)

Rabiot non è un obiettivo impossibile, anche se il Milan è coperto in mezzo. Il contratto del trentenne ex Juventus scade a giugno 2026, quindi tra meno di un anno.

Rabiot con la Francia
Rabiot non impossibile, ostacolo ingaggio

Al di là dell’eventuale costo del cartellino, l’ostacolo principale sarebbe davvero l’ingaggio (commissioni escluse): parliamo di circa 6 milioni di euro netti. Al Milan, probabilmente, verrebbe di corsa considerato che sulla panchina rossonera c’è il suo ‘mentore’ Max Allegri.

