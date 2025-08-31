Atalanta
Milan-Rabiot, i club stanno parlando: tutta la verità

Foto dell'autore

Il centrocampista francese resta nel mirino dei rossoneri che provano a regalare il grande colpo ad Allegri 

Dopo la trasferta vittoriosa di Lecce il Milan ha ripreso respiro, conquistando il primo successo in questa Serie A mettendosi alle spalle il ko d’esordio a San Siro con la Cremonese.

Rabiot
Milan-Rabiot, i club stanno parlando: tutta la verità – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Ora il focus resta tutto su questi ultimi scampoli di calciomercato estivo che potrebbero regalare a Massimiliano Allegri gli ultimi botti di una sessione estiva che ha provato a mutare la struttura dell’organico meneghino.

Tante le mosse piazzate a centrocampo da Tare e soci, eppure proprio in mediana potrebbe arrivare un altro colpo al fotofinish. Dopo calciatori del calibro di Modric, Ricci e Jashari (poi finito ko), il Milan torna alla carica per Adrien Rabiot, che piace ad Allegri ed
è in rotta con il Marsiglia oltre che fuori dai piani di De Zerbi a seguito della vicenda che lo ha coinvolto al di fuori del terreno di gioco.

Come evidenziato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, il ‘Diavolo’ sta cercando l’accordo con la mamma-agente del centrocampista transalpino in relazione all’ingaggio.

Calciomercato Milan, mirino su Rabiot: i club stanno parlando

Il Marsiglia valuta il calciatore circa 15 milioni di euro ed andrà trovata una quadra per provare a chiudere in queste ultime ore di mercato un altro affare importante per i rossoneri.

rabiot
Calciomercato Milan, mirino su Rabiot: i club stanno parlando – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

La trattativa non è semplice ma entra nel vivo in questa fase. A tal proposito i club coinvolti stanno parlando per provare a trovare un’intesa utile a finalizzare il tutto in coda a questa sessione.

La valutazione ad ogni modo resta elevata considerando lo status complesso del calciatore all’OM e il contratto in scadenza a giugno 2026.

