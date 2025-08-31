Roma, non solo Dominguez: ultime ore di mercato infuocate | CM.IT

Tante le questioni ancora da risolvere per il direttore sportivo Frederic Massara, in primis quella dell’esterno d’attacco da regalare a Gasperini

Sono ore calde, caldissime, per il mercato della Roma, sia in entrata sia in uscita. Il direttore sportivo Massara vuole infatti rafforzare la rosa con altri rinforzi: un attaccante esterno, una punta in caso di uscita di Dovbyk (l’ucraino ha detto sì al Milan) e un altro centrocampista, se oltre a Baldanzi partirà anche Pellegrini.

Detto che l’ex Empoli è stato promesso al Verona di Paolo Zanetti, la cessione del centrocampista romano resta complessa per motivi legati all’ingaggio, ma fino all’ultimo istante si cercherà una soluzione. Sicuramente, e come abbiamo raccontato, il Milan in virtù della stima di Allegri resta un’opzione concreta, ma la priorità dei rossoneri in questo momento non cambia: Adrien Rabiot.

Tornando all’attaccante esterno, vista la concorrenza per George nelle ultime ore secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono stati nuovi contatti per Dominguez del Bologna. L’argentino piace molto alla dirigenza giallorossa che lo ritiene perfetto per il modulo e il gioco di Gasperini. All’esame delle parti c’è un’offerta in prestito con obbligo di riscatto tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il Bologna è una società sempre molto rigida al tavolo degli affari e, a Trigoria, conoscono le difficoltà dell’operazione, il cui esito avrà effetti immediati anche sul futuro di Karlsson: lo svedese potrebbe rimanere con l’uscita di Dominguez. In ogni caso, l’argentino non è l’unico sulla lista di Massara, che nelle ultime ore ha valutato anche altri profili.