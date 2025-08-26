Atalanta
Il Como ha preso un nuovo portiere: trattativa chiusa per Tornqvist | ESCLUSIVO

Nei mesi scorsi già la Roma aveva provato a mettere le mani sul talentuoso portiere svedese

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO ORE 8.38 – Como e Mjällby hanno raggiunto un accordo per Tornqvist: operazione da 2 milioni di euro.

Non si ferma il mercato del Como, partito alla grande in campionato con la vittoria contro la Lazio di Sarri. In questa sessione estiva il club dei fratello Hartono ha già speso oltre 100 milioni di euro per rinforzare la squadra di Fabregas.

Manca un portiere, che nei piani deve essere giovani e talentuoso: come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il nome che ha preso quota è quello di Noel Tornqvist, classe 2002 in forza al Mjällby AIF (massima serie svedese).

Tornqvist, obiettivo del Como
Il Como vuole chiudere per Tornqvist: trattativa in corso, i dettagli (Instagram) – Calciomercato.it

Tra le due società è in corso una trattativa, mentre il 23enne ha già detto sì ha un contratto di 3 anni e mezzo con opzione per un’altra stagione. Già nelle prossime ore il Como potrebbe provare a chiudere l’operazione, con Tornqvist che raggiungerebbe i suoi nuovi compagni solo a inizio 2025, ovvero dopo aver concluso la stagione col Mjällby AIF.

Alto 198cm e di piede mancino, Tornqvist è considerato il portiere più talentuoso di Svezia e uno dei migliori d’Europa della sua generazione: nei mesi scorsi, non a caso, è stato trattato già da grandi club, tra questi la Roma. È legato al Mjällby solo da un altro anno di contratto

