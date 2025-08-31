Rabiot al Milan, Allegri e Veronique riportano il francese in Italia: ma occhio al primo scontro | CM.IT

Il centrocampista francese ha raggiunto un accordo per un contratto di quattro anni con i rossoneri

Nella sessione dei colpi ad effetto e degli affari nostalgia, non poteva mancare il ritorno di Adrien Rabiot in Italia. Un’operazione quasi scontata, nel momento in cui il centrocampista francese ha litigato con Rowe rompendo in maniera definitiva con il Marsiglia.

Da lì, le nuove chiamate con Allegri anche con la mamma-agente Veronique, raccontate anche su calciomercato.it, fino alla chiusura dell’affare avvenuto oggi. Ecco le cifre: 10 milioni di di euro complessivi per il cartellino e un contratto di quattro anni per il francese, che ritrova quindi l’allenatore che più di tutti lo ha ammirato e difeso. In queste ore il calciatore sta organizzando i bagagli, mentre le visite mediche verranno effettuate direttamente nel ritiro della Nazionale francese.

Il fattore Max e la sfida con Rowe

Max Allegri è stato quindi accontentato. Dopo la sconfitta con la Cremonese, il tecnico rossonero si è esposto con la sua dirigenza per avere a disposizione un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei giocatori a disposizione. E il nome richiesto era solo uno: Rabiot. Ironia della sorta: il 14 settembre si giocherà proprio Milan-Bologna e per Rabiot sarà subito l’occasione per sfidare da avversario Rowe.