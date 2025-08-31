Juve, Zhegrova vola verso Torino: ecco cosa manca per Nico Gonzalez-Atletico | CM.IT

Esplode il mercato della Juventus nell’ultimo giorno prima del gong: Edon Zhegrova pronto a volare verso Torino, intanto Nico Gonzalez è a un passo dall’Atletico di Simeone

Si è fatta attendere la Signora, ma in queste ultime ore di mercato si sta rendendo protagonista di un intreccio internazionale che ha dell’incredibile. Edon Zhegrova pronto a raggiungere il suo ex compagno Jonathan David, impegnato sul campo del Genoa nel frattempo, mentre Nico Gonzalez è ai saluti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’esterno offensivo kosovaro nelle prossime ore raggiungerà l’aeroporto di Caselle per potersi sottoporre alle visite mediche con i bianconeri al più presto. L’accordo tra la Juventus, il giocatore e il Lille è totale e si attende di formalizzare l’addio dell’argentino prima di chiudere questa operazione. Ecco allora cosa manca per vedere Nico Gonzalez nei Colchoneros di Simeone.

Juve, ecco Zhegrova: Nico Gonzalez attende l’ultimo via libera | CM.IT

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi sulle pagine di Calciomercato.it, per Nico Gonzalez-Atletico Madrid occorre solamente l’ultimo via libera da parte della Liga. Una formalità, che però deve arrivare al più presto per permettere ai due club di finalizzare questa operazione nei tempi.

Una volta che Nico Gonzalez sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, la Juventus formalizzerà l’operazione Zhegrova con il Lille. Un domino di mercato che consegna a Igor Tudor un altro elemento dall’enorme potenziale offensivo.