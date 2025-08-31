Juventus, per l’Atletico Madrid c’è solo Nico Gonzalez: le condizioni per il sì | CM.IT

I bianconeri, in attesa di giocare la partita di campionato, sono impegnatissimi in queste ultime ore di calciomercato

Non solo Randal Kolo Muani per la Juventus, ma tante discussioni in corso per chiudere operazioni last minute in entrata e in uscita, affari di una certa rilevanza.

Oltre al bomber del Paris Saint-Germain, il club torinese sta lavorando concretamente per Edon Zhegrova del Lille. Il calciatore piace molto all’allenatore Igor Tudor e il direttore generale Damien Comolli sta cercando di accontentare il suo tecnico. Trattativa legata a doppio filo a Nico Gonzalez, anche se non è escluso che possa chiudersi a prescindere.

Da tempo vi raccontiamo il forte interesse dell’Atletico Madrid per l’esterno d’attacco che andrebbe a rimpolpare la colonia argentina presente tra le fila dei ‘colchoneros’. I madrileni hanno espresso apprezzamento per l’ex Fiorentina, con cui hanno raggiunto un principio d’accordo verbale, ma nello stesso tempo hanno posto le proprie condizioni per l’eventuale arrivo del calciatore.

Juventus, Nico Gonzalez-Atletico Madrid: le ultime

La conditio sine qua non è il prestito, con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ma anche la possibilità di far partire Conor Gallagher verso altri lidi. In ogni caso, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, se arriverà un altro calciatore entro domani alla corte di Diego Pablo Simeone, quello sarà Nico Gonzalez. Le caratteristiche sono quelle che sta cercando il ‘Cholo’ e il gradimento è massimo. Sono ore febbrili, il dialogo è aperto e prosegue alla ricerca della definitiva quadratura del cerchio, anche se il tempo stringe. Vi terremo aggiornati.