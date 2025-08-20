Juventus, l’Atletico Madrid non cambia idea (per ora) su Nico Gonzalez | CM.IT

Sono giornate davvero molto importanti e frenetiche per il calciomercato in entrata e in uscita della squadra bianconera

Cessioni, nuovi innesti e prima giornata del campionato di Serie A: sono tanti i temi sul tavolo delle squadre italiane in questi ultimi dieci giorni d’agosto.

Mentre si sta avvicinando a grandi passi l’addio di Douglas Luiz, diretto al Nottingham Forest, ritorno in Premier League per il brasiliano dopo un’annata decisamente insufficiente vissuta all’ombra della Mole, la Juventus mette in cascina soldi importanti per poter operare sul mercato in entrata.

L’ex Aston Villa non è il solo, visto che hanno già salutato la truppa Samuel Mbangula, finito al Werder Brema, Timothy Weah, dopo una estenuante trattativa con l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, e Alberto Costa che, dopo soli sei mesi, ha lasciato Torino per fare ritorno in Portogallo, questa volta tra le fila del Porto, nell’ambito dell’operazione che ha portato Joao Mario agli ordini dell’allenatore Igor Tudor.

Ma c’è anche un altro calciatore che viene segnalato in uscita, dopo soli dodici mesi dal suo approdo in bianconero: stiamo parlando di Nico Gonzalez, arrivato dalla Fiorentina e anch’egli reduce da una stagione davvero sottotono, un po’ come tutta la squadra.

Juventus, l’Atletico Madrid non cambia idea su Nico Gonzalez: doppia opzione

L’esterno mancino argentino è, come vi abbiamo già raccontato, finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I ‘colchoneros’ sono una vera e propria colonia albiceleste e Nico Gonzalez andrebbe a sostituire in rosa Samuel Lino, ceduto al Flamengo nei giorni scorsi.

Ma la società spagnola ha fissato dei paletti per questa eventuale operazione e non ha, almeno per il momento, nessuna intenzione di spostarsi dalle sue posizioni. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Atletico Madrid ritiene la pista Nico Gonzalez fattibile a due condizioni: nell’ambito di uno scambio, e in questo caso torna in auge il nome di Nahuel Molina, esterno destro ex Udinese che Tudor accoglierebbe a braccia aperte, o in prestito, con diritto oppure obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Comolli e i suoi uomini valutano, ben sapendo che Nico Gonzalez pesa per una cifra importante a bilancio e non possono permettersi una minusvalenza importante. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni e vi terremo aggiornati.