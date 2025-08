Juventus, Tudor non molla la presa per Molina: la situazione | CM.IT

Dopo la prima amichevole della stagione contro la Reggiana, emergono i primi segnali, positivi e negativi, in vista della prossima stagione

Il 2-2 di sabato scorso contro la squadra di Davide Dionigi, militante nel campionato di Serie B, ha messo in evidenza diverse cose per quanto riguarda l’attuale rosa della squadra bianconera.

La nota positiva riguarda, sicuramente, Gleison Bremer, tornato dopo il gravissimo infortunio patito nell’ottobre scorso contro il Lipsia in Champions League gli ha fatto saltare tutto il resto della stagione scorsa. Ma l’allenatore Igor Tudor può sorridere anche per le buone prestazioni di Francisco Conceicao, autore del momentaneo gol dell’1-1, e dell’esordio di Jonathan David, più volte vicino alla prima realizzazione con la nuova maglia.

Di contro, negativa la prestazione, ancora una volta, di Lloyd Kelly e di Teun Koopmeiners. Il primo ha faticato, e non poco, contro il centravanti degli emiliani Cedric Gondo, che si è reso pericoloso dalle sue parti. Il centrocampista, invece, ha confermato la sua involuzione continua, una discesa che non si ferma dall’anno scorso, dopo i meravigliosi anni vissuti all’Atalanta.

Prima partita con la maglia della Juventus anche per Joao Mario, arrivato dal Porto nell’ambito dell’operazione che ha visto fare il percorso inverso ad Alberto Costa, che si è ben disimpegnato nella ripresa. Chiaramente, è solo una prima presa di contatto per tutti, ma i segnali iniziali sono sempre importanti. E, nel frattempo, impazzano le voci di mercato.

La Juventus monitora la situazione Molina dell’Atletico Madrid

Un nome che continua ad essere tenuto in grande considerazione è quello di Nahuel Molina, vecchia conoscenza del nostro campionato per aver militato nell’Udinese dal 2020 al 2022. L’Atletico Madrid ha risolto il problema degli extracomunitari cedendo Samuel Lino al Flamengo e liberando, così, il posto per il nuovo arrivato Thiago Almada.

Come già raccontato dalla nostra redazione, non sarà facile strappare il giocatore a Diego Pablo Simeone per una serie di motivazioni illustrate il 22 luglio scorso (CLICCA QUI). E la situazione, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non è cambiata di molto in queste settimane. Il giocatore sta benissimo a Madrid, dove è diventato un punto fermo della squadra del ‘Cholo’.

Dopo l’addio di Timothy Weah, diretto verso l’Olympique Marsiglia, resta viva la necessità di trovare un esterno destro e Tudor non molla la presa per Molina, nonostante la valutazione si aggiri sui 30 milioni di euro. Il 27enne argentino è sotto contratto fino al 30 giugno 5e gli ostacoli da superare sono di non poco conto. Di certo, c’è il forte gradimento del tecnico croato, il resto si vedrà più avanti. Vi terremo aggiornati.