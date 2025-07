Juventus e Porto, non solo Conceicao: le ultime sullo scambio Alberto Costa-Joao Mario | CM.IT

Ieri è arrivata l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo dell’esterno d’attacco mancino, ma si discute anche di altre due possibili operazioni

30.4 milioni di euro più 1.6 milioni di oneri accessori: è questa la cifra che ha sborsato, rateizzata in quattro anni, la Juventus per acquistare a titolo definitivo Francisco Conceicao.

Una trattativa lunghissima che si è conclusa proprio nel giorno dell’aumento della clausola rescissoria da 30 a 45 milioni col Porto che ha tenuto il punto e non ha ceduto alla richiesta di sconto. Dunque, il figlio d’arte è tornato a Torino per restare firmando un contratto lungo, fino al 30 giugno 2030. Adesso Comolli e i suoi collaboratori si possono concentrare su altre operazioni.

Mentre la cessione di Samuel Mbangula al Werder Brema è cosa fatta per 10 milioni di euro più bonus, mancano i soliti passaggi formali, le discussioni con l’Olympique Marsiglia per Timothy Weah proseguono. L’americano, che ha già un principio d’accordo con i transalpini, abbraccerebbe volentieri il progetto firmato da Roberto De Zerbi, manca ancora qualcosa da sistemare tra i club: si ragiona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da 15 milioni di euro.

In entrata resiste sempre il nome di Jadon Sancho, fuori dai piani del Manchester United di Ruben Amorim. L’affare sembrava in discesa, ma adesso vive una fase di stallo. Si attendono, comunque, novità, a stretto giro di posta.

Juventus, scambio col Porto Alberto Costa-Joao Mario: le ultime

Negli ultimi giorni, invece, si è parlato di un possibile scambio che coinvolgerebbe nuovamente il Porto del presidente André Villas-Boas. I nomi coinvolti sono quelli di Alberto Costa e Joao Mario. Il primo è arrivato a Torino nel gennaio per 12.5 milioni di euro, oltre a 2.5 milioni di bonus, dal Vitoria Guimaraes. Battuta la concorrenza dello Sporting Clube de Portugal, tornato alla carica nelle scorse settimane per avere il giocatore, ma adesso in posizione un po’ più defilata.

Il secondo, 25 anni, è stato un punto fermo della squadra lusitana al Mondiale per Club ed è sotto contratto fino al 2027. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, i dialoghi tra le due società proseguono positivamente e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, l’operazione potrebbe chiudersi entro questa settimana. Sarebbe due affari slegati con Alberto Costa valutato 15 milioni di euro (più milione di bonus) e Joao Mario intorno ai 10 milioni. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, o forse ore, e vi terremo aggiornati.