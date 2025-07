Juve-Conceicao, intesa sul prezzo: cosa manca per chiudere | CM.IT

Bianconeri sempre più vicini a trattenere il portoghese: cosa manca per definire l’affare con il Porto

Francisco Conceicao e la Juventus: un matrimonio che sembra destinato a durare. Dopo la stagione in prestito secco per 10 milioni di euro, comprensivi di commissioni e ingaggio, il figlio d’arte è pronto a continuare a vestire la maglia bianconera. Da tempo vi raccontiamo che i discorsi tra le parti proseguono in attesa di trovare un accordo.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’accordo è ormai ad un passo. Idea della Juve non è mai stata quella di pagare la clausola rescissoria pari a 30 milioni di euro, ma alla fine il costo del cartellino sarà sostanzialmente questo. Un pagamento che i bianconeri potranno fare in tre rate dopo aver parlato con il presidente del Porto Villas-Boas che aveva aperto a trattare sul prezzo.

Aggiornamento #Conceicao: la #Juventus pagherà al #Porto 30 milioni in tre rate. Il giocatore rinuncerà alla parte che gli spetta, manca l’ultimo step prima del semaforo verde @calciomercatoit https://t.co/hnZLOqdboO — Alessio Lento (@alessio_lento) July 15, 2025

Per chiudere l’affare manca solo un ultimo step: la rinuncia di Conceicao di una parte di costo di cartellino che sarebbe destinata a lui stesso, pari al 20%.