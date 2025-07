La Juventus insiste per Conceicao: ecco l’offerta che si aspetta il Porto | CM.IT

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid, i dirigenti bianconeri possono concentrarsi sul calciomercato

È tempo di riposare per i giocatori della Juventus, reduci dall’avventura negli Stati Uniti terminata agli ottavi di finale della prima edizione della competizione. Ma non per gli uomini mercato, alle prese con diverse trattative.

I bianconeri hanno chiuso il primo colpo della nuova era targata Damien Comolli con l’ingaggio di Jonathan David. Per il centravanti, svincolato la scadenza del contratto con Lille, la società piemontese ha versato 12.5 milioni di euro commissioni facendo firmare al canadese un accordo quinquennale, fino al 30 giugno 2030. Adesso è tempo di pensare ad altre operazioni.

Il caso principale da risolvere, per quanto riguarda le cessioni, è quello riguardante Dusan Vlahovic. Il serbo, a meno di dodici mesi dalla scadenza del contratto, è una spina nel fianco della dirigenza. Le ultime notizie rivelano la volontà dell’ex Fiorentina di non rinunciare a niente rispetto allo stipendio previsto per la stagione 2025/2026: 12 milioni di euro netti. Dunque, servirebbe una ricca buonuscita, cosa che la Juve non sembra avere intenzione di concedere.

Il Milan è segnalato sulle sue tracce, sibilline le parole del nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di lunedì scorso. Ma, certamente, un affare impossibile a queste cifre. Ci sarà ancora tanto da lavorare su questo fronte, ma non è, ovviamente, l’unico sul quale si stanno concentrando Comolli e suoi collaboratori.

La Juve non molla Conceicao, ecco l’offerta che può convincere il Porto

In particolare, sui giocatori in grado di giocare dietro la punta sono puntate le maggiori attenzioni. Jadon Sancho del Manchester United è un nome che circola con grande insistenza, ma c’è anche un altro calciatore che a Torino conoscono bene e vorrebbero trattenere.

Stiamo parlando, ovviamente, di Francisco Conceicao, arrivato dal Porto l’estate scorsa in prestito secco per 10 milioni di euro. Come vi raccontiamo da tempo, la Juve non ha intenzione di pagare la clausola rescissoria pari a 30 milioni che scadrà il prossimo 15 luglio e ha proposto un nuovo prestito, questa volta con obbligo. Offerta subito rispedita al mittente.

Ma il pressing non si ferma e, secondo le nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Porto ha aperto alla possibilità di fare un piccolo sconticino rispetto al valore della clausola, senza mai dimenticare la volontà di cedere Conceicao a titolo definitivo. Il presidente Villas-Boas vuole fare un mercato di assoluto livello, ma ha bisogno di incassare. Per il figlio d’arte, dunque, sarebbe disposto anche ad accettare qualcosa in meno, ma nell’immediato. La Juve non vorrebbe andare sopra i 23-24 milioni, bonus inclusi: alzando un po’ la parte fissa e arrivando a 26-27 milioni, l’affare potrebbe davvero andare in porto. Situazione in divenire, i colloqui proseguono. Vi terremo aggiornati.