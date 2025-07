Juventus, nuova formula per Conceicao: la risposta del Porto è netta. Per ora | CM.IT

Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, adesso la concentrazione è tutta rivolta a rinforzare la squadra

Sono giorni concitati, tante le voci che circolano in questi momenti con tutte le società a caccia dei giocatori giusti che possano alzare il livello delle rispettive squadre.

Tra queste c’è, ovviamente, anche la Juventus. Dopo aver chiuso la questione allenatore, con la conferma e il rinnovo di contratto di Igor Tudor, Damien Comolli e i suo collaboratori sono al lavoro per potenziare la rosa a disposizione del trainer croato, cercando di soddisfare le sue indicazioni.

Il primo colpo è per l’attacco: l’accordo con Jonathan David, svincolato dopo la scadenza di contratto con il Lille, è stato trovato, si attende l’arrivo del bomber canadese per le consuete visite mediche prima della firma dell’accordo quinquennale. In attesa di capire cosa ne sarà di Dusan Vlahovic, sempre in uscita e accostato con insistenza al Milan di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno coperto la prima casella.

La dirigenza è attenta anche ad altre situazioni, come quella di Jadon Sancho del Manchester United, così come quelle riguardanti i giocatori arrivati in prestito secco la scorsa estate e che hanno disputato il Mondiale per Club con i piemontesi. Stiamo parlando, ovviamente, di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao.

Juventus, nuova proposta per Conceicao: la posizione del Porto

Per l’attaccante del Paris Saint-Germain si cerca l’accordo sulla base di un rinnovo del prestito, inserendo la possibilità di riscattarlo alla fine della stagione 2025/2026. Stessa posizione anche l’esterno portoghese. Dopo aver già speso 10 milioni di euro l’estate scorsa, i bianconeri hanno sempre espresso parere negativo al pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni presente nel contratto col Porto del figlio d’arte.

E, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, come per Kolo Muani, la Juve avrebbe già inoltrato, attraverso il lavoro degli intermediari, una nuova proposta per un prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da 23-24 milioni di euro. La posizione del club presieduto da Villas-Boas continua ad essere rigida ed è ferma all’idea di cedere Conceicao subito a titolo definitivo, aprendo ad un piccolo sconto rispetto alla clausola.

Ad oggi, dunque, non c’è apertura all’idea di un nuovo prestito, ma il lavoro diplomatico continua e le parti restano sempre in contatto. Vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni e vi terremo, come sempre, aggiornati.