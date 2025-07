Milan, si complica la pista Vlahovic: nuovo attaccante dall’Atalanta

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del bomber è assolutamente centrale. In tal senso, la strada per arrivare a Dusan Vlahovic è in salita a causa del suo ingaggio da capogiro ed ora emerge un nome nuovo per l’attacco che arriva dall’Atalanta.

Il ruolo del bomber nel calcio, in senso assoluto, ha un peso specifico enorme, dal momento che insieme al portiere rappresenta spesso il calciatore attorno al quale si costruisce un intero progetto. Ne sa qualcosa Massimiliano Allegri, che ha chiesto ad Igli Tare sin dall’inizio un grande bomber da andare ad affiancare Santiago Gimenez. Che, nei sei mesi finali della passata stagione, non ha particolarmente impressionante. Ed in tal senso il primo nome sulla lista del toscano è quello di Dusan Vlahovic, che ha già avuto ai tempi della Juventus.

Nonostante quanto si sia detto negli anni addietro, infatti, il rapporto tra i due è ottimo ed avrebbero entrambi il piacere di tornare a lavorare insieme. Il problema da questo punto di vista non è tanto la valutazione che ne fa la Juventus, che è di circa trenta milioni ed è alla portata del Milan. Quanto l’ingaggio di Vlahovic, che in questo ultimo anno di contratto andrà a percepire 12 milioni di euro. Proprio per questo motivo, Igli Tare si starebbe guardando attorno ed avrebbe messo nel mirino un nuovo attaccante dall’Atalanta.

Milan, occhi in casa Atalanta per il nuovo attaccante: le ultime notizie a riguardo

L’Atalanta è alle prese con una autentica rivoluzione, dal momento che si è passati da Gian Piero Gasperini ad Ivan juric, dando il La ad un nuovo progetto. In tal senso, tanti profili potrebbero cambiare in maniera inevitabile. Stando a quanto raccontato da PianetaMilan, il Milan vorrebbe approfittare di questa situazione per puntare con decisione su Gianluca Scamacca, che in casa Dea potrebbe essere chiuso da Retegui, capocannoniere dell’ultima stagione in Serie A. Il tutto mentre cresce la fiducia del Milan per Jashari.

Si tratta di un calciatore che, per caratteristiche, sarebbe perfetto per il gioco di Allegri e si tratta di un calciatore che, al netto degli infortuni che lo hanno falcidiato negli anni, ha dimostrato di saper fare il lavoro di attaccante e di saper segnare con una buona continuità. Basti pensare che nella stagione 2023/2024 in cui gli infortuni gli hanno concesso una tregua ha messo a segno ben 19 gol e fornito 8 assist. Ha un contratto fino al 2027 e la sua valutazione si aggira tra i 20 ed i 25 milioni. Ed anche per ingaggio sarebbe in linea con le esigenze del Milan. Si attendono sviluppi.