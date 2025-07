Milan, fiducia altissima per Jashari: manca poco per la chiusura | CM.IT

Tare sta trattando col Brugge in prima persona dopo aver trovato un accordo col centrocampista elvetico. Le ultime di Calciomercato.it

Il Milan è sempre più vicino ad Ardon Jashari, fin dall’inizio una delle priorità di Igli Tare. Il Ds rossonero sta trattando in prima persona col Brugge dopo l’accordo raggiunto col centrocampista elvetico. Un accordo, come anticipato da Calciomercato.it, da circa 3 milioni a stagione più bonus.

L’ultima offerta del Milan supera i 35 milioni di euro bonus inclusi. Stando a quanto raccolto in queste ore da CM.IT, i due club sono ormai vicinissimi all’accordo, con il Brugge partito da una richiesta di 35/40 milioni di euro per il cartellino del 22enne pagato ‘solo’ 8 milioni un anno fa. In pochi mesi il valore di Jashari è schizzato alle stelle.

La fiducia è altissima circa la chiusura dell’operazione, fonti interne alla trattativa sono convinte che alla fine ci sarà la fumata bianca. Fondamentale in tal senso la volontà del ventiduenne di vestire la maglia rossonera, nonostante altre proposte importanti da Germania, Premier e Ligue 1 (il Marsiglia è pazzo di lui).

Jashari, Serie A nel destino: Giuntoli voleva portarlo alla Juve

Jashari è già stato vicino alla Serie A negli scorsi anni, in particolare nel gennaio e nella primavera del 2024, quando ancora vestiva la maglia del Lucerna.

Il Bologna è il club che lo ha trattato con maggiore convinzione, ma da Thiago Motta non arrivarono feedback positivi e pure per questo non fu affondato il colpo.

Nei mesi scorsi, invece, ci ha pensato in maniera concreta Cristiano Giuntoli. Chi è vicino al calciatore sostiene che lo avrebbe preso sicuramente la Juve se il Football director fosse rimasto al suo posto.