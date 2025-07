Tare accelera dopo il summit con Ibra e Furlani: focus su Jashari, ma non solo | CM.IT

Le ultime sul calciomercato del Milan, che si appresta ad entrare nel vivo in questi giorni: ecco cosa sta succedendo

Sono giorni intensi per il Milan. Il calciomercato rossonero è, infatti, entrato nel vivo e già nelle prossime ore arriverà il primo colpo ufficiale.

In attesa di Luka Modric, in America per il Mondiale per Club con la maglia del Real Madrid, il Diavolo ha chiuso per Samuele Ricci, che giovedì svolgerà le visite mediche prima di legarsi al Milan con un contratto da quattro anni più uno a poco più di due milioni di euro netti a stagione. Al Torino andranno, invece, 25 milioni di euro, 23 di parte fissa più 2 di bonus.

Ma il calciomercato del Milan non si chiuderà chiaramente al centrocampista italiano. Oggi a Casa Milan, nella sede del club rossonero, in via Aldo Rossi, si è tenuto un pranzo di lavoro tra tutti i dirigenti del Diavolo, intercettato da Calciomercato.it: Zlatan Ibrahimovic, apparso particolarmente sorridente e tranquillo, ha così pranzato insieme a Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Oggi a Casa #Milan pranzo per la dirigenza rossonera al completo! Presente anche #Ibrahimovic, insieme a Tare, Moncada e Furlani. Clima più che disteso. Saranno giorni caldissimi per il mercato 🔴⚫️ pic.twitter.com/WJv27B69su — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 1, 2025

Il gruppo di lavoro, in una clima più che sereno, ha chiaramente discusso di calciomercato e di quelli che dovranno essere i prossimi colpi.

Milan, il punto sul mercato: non solo Jashari

E’ stato così ribadito che la priorità assoluta a centrocampo è Jashari, per il quale il Milan è pronto ad alzare la propria offerta al Club Brugge, superando i 35 milioni di euro con i bonus.

Come raccontato su Calciomercato.it, c’è già l’intesa con il calciatore, che ha dato priorità al Diavolo, nonostante altre proposte sul tavolo. Ora serve il via libera da parte del club belga.

E poi? Se l’affondo dovesse fallire, potrebbero tornare di moda Xhaka e Guerra, al momento, messi in stand-by. Ma il Milan dovrà anche guardare ad altri reparti. Poi le attenzioni si sposteranno sulle corsie esterne di difesa: Douè è certamente il preferito del Diavolo, per la fascia destra, ma servirà che lo Strasburgo scenda dalla richiesta di 2′ milioni di euro. Sulla sinistra, invece, De Cuyper è un nome sempre da tenere in considerazione più di chiunque altro.

Il Milan poi potrebbe fare un centrale di difesa, qualora uscisse uno tra Thiaw e Tomori, e farà ovviamente il numero nove. Attenzione alle occasioni che si possono presentare: escludere totalmente Vlahovic appare sbagliato, ma piacciono anche Mitrovic e Hojlund.