Colpo Jashari, dall’intesa col Milan alla posizione del Club Brugge: la situazione non è cambiata | CM.IT

Le ultime sul centrocampista che tanto piace al Milan: la trattativa è complicata, ma il Diavolo vuole provarci

Chiuso l’affare Samuele Ricci, atteso nei prossimi giorni a Milano, Igli Tare si sta concentrando su altri obiettivi. Il focus è ancora sul centrocampo.

Luka Modric e l’italiano, infatti, non bastano: l’albanese vuole a tutti i costi mettere le mani su Ardon Jashari. La trattativa con il Club Brugge si sta rivelando davvero complicata, facendo ritornare in mente l’affare Charles De Ketelaere. In quella circostanza Paolo Maldini riuscì a portare il giocatore a Milano, ma senza, di fatto, ottenere sconti. Il club belga, però, aveva ricevuto proposte più allettanti dalla Premier League.

Il volere del calciatore fece la differenza e anche in questa circostanza si spera sia così. Il Milan e l’entourage del centrocampista, infatti, come appreso da Calciomercato.it, hanno già trovato un’intesa per uno stipendio da tre milioni di euro netti a stagione più bonus.

Milan, colpo Jashari: ecco cosa manca

C’è dunque il sì a Igli Tare di Jashari, ma manca l’accordo con il Club Brugge, che ha alzato un muro difficile da abbattere.

La squadra belga, infatti, è convinta di poter incassare almeno 40 milioni di euro e il Milan, al momento, non è andato oltre i 33 milioni, attraverso i bonus. Un’offerta che non è bastata per ottenere il via libera.

Dalle parti di Casa Milan c’è la consapevolezza che la trattativa sia davvero complicata da riuscire a chiudere, ma Igli Tare non ha ancora mollato la presa. Si attende, dunque, un nuovo rilancio per provare ad avvicinarsi alle richieste del Club Brugge.

Jashari ha dato priorità al Milan, nonostante abbia ricevuto diverse offerte (sul giovane calciatore c’è il forte interesse del Marsiglia, oltre che del Borussia Dortmund e di altri club di Premier League e Bundesliga). La volontà del giocatore può certamente aiutare ad abbattere il muro belga, che difficilmente però dirà sì ad una proposta inferiore ai 35 milioni di euro di base fissa.

Igli Tare ha promesso di riuscire a chiudere buona parte delle operazione entro le prime 2-3 settimane di luglio, così da poter permettere a Massimiliano Allegri di lavorare con serenità in vista dell’inizio della stagione. I prossimi giorni, dunque, saranno inevitabilmente quelli degli acquisti, ma attenzione ad altre uscite. Guardando sempre a centrocampo, infatti, Tare è pronto a vendere Yunus Musah, oltre che Yacine Adli e Ismael Bennacer