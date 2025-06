Milan, scatto in avanti per Ricci: conferme sull’affare, le cifre | CM.IT

Per il colpo in mediana, il Diavolo spinge nuovamente per il giocatore granata e della Nazionale: tutti gli aggiornamenti

Non manca molto all’inizio della stagione per il Milan, che sarà la prima tra le big a ricominciare. E per questo motivo, all’interno della società rossonera, si cerca una accelerazione per quanto concerne gli obiettivi principali.

Come avevamo già raccontato ieri sulle pagine di Calciomercato.it, nel mirino di Tare ci sono tre colpi, tra cui Samuele Ricci. A lungo la trattativa per il giocatore del Torino è rimasta dormiente, in standby, con un nuovo scatto in avanti nelle ultime ore. Giungono conferme, a quanto appreso dalla nostra redazione, con un affare che, tra parte fissa e bonus, potrebbe andare in porto per 30 milioni di euro complessivi.

🔴⚫️Tare ha fretta di ridisegnare il centrocampo del suo #Milan con altri due colpi! Lo scatto per #Ricci può portare alla fumata bianca, alle cifre “da Milan”. Arrivano conferme su un affare da 25 milioni totali, bonus compresi. Poi avanti un altro…@calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) June 25, 2025

Nel frattempo, si continuano a seguire altre piste, anche se con un po’ di difficoltà . Piace sempre Jashari, ma rimangono elevate le richieste del Bruges. Discorso simile per Xhaka, la trattativa non decolla ma il Milan continua a insistere, anche se la valutazione del centrocampista svizzero da parte dei rossoneri è inferiore a quanto continua a chiedere il Bayer Leverkusen. Nel reparto, comunque, a sbloccare la situazione dovrà essere la cessione di Musah, dal punto di vista numerico ed economico.