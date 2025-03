L’impennata di Jashari: 4 big di Serie A puntano lo svizzero del Brugge

Il centrocampista ha disputato una grande stagione sia in Belgio che in Champions. E pensare che le squadre italiane potevano prenderlo per appena 6 milioni

Ardon Jashari si sta confermando come uno dei centrocampisti più completi e moderni a livello internazionale. Lo è stato senz’altro della Champions, perlomeno fino all’eliminazione del Brugge per mano dell’Aston Villa. Non è un caso che in pochi mesi, come mostra Transfermarkt, il suo valore sia passato da 8 a 25 milioni di euro.

In realtà il Brugge potrebbe volerne anche di più, si parla di 30-35 milioni, per privarsene nel prossimo calciomercato estivo. Questo perché sul classe 2002 ci sono diversi club della Premier League – vedi il Manchester United – pronti ad andare all’assalto del suo cartellino.

In Champions l’elvetico ha strappato applausi anche nelle sfide con l’Atalanta e in quella con la Juventus, ovvero contro due delle formazioni italiane che hanno messo gli occhi su di lui. Le altre sono Milan e Roma, e non nominiamo pretendenti del passato recente come Napoli, Lazio e Bologna, quest’ultimo il più vicino ad accapparrarselo un anno e mezzo fa.

Tutte avrebbero potuto prenderlo per appena 6 milioni, la cifra sborsata dal Brugge, mentre adesso non basterebbe forse il triplo. Roba da mangiarsi le mani, ma per qualcuna di loro -anche se il prezzo ora è abbastanza alto – c’è ancora il tempo per correre ai ripari.