La Juve prova il colpaccio: dentro Sancho, fuori un maxi-esubero

La Juventus deve archiviare il discorso Mondiale per Club, per dare il via a una fase interlocutoria prima dell’inizio della preparazione. I calciatori possono ora staccare e godersi le vacanze, la società invece è pronta per dire la sua sul mercato. Fino ad ora i discorsi sono stati bloccati soprattutto dalle cessioni e l’impressione è che – almeno in parte – sarà così anche nei prossimi giorni. Perché giocatori come Weah, Mbangula e ovviamente Vlahovic, o ancora Douglas Luiz, sono ovviamente complicati e pesanti da gestire.

Ma non per questo Comolli e la direzione sportiva non stanno lavorando anche in entrata. Anzi, gli obiettivi da quel punto di vista sembrano molto chiari e riguardano in primis l’attacco. Jonathan David resta il nome più importante e caldo, da ieri è svincolato e i bianconeri ci stanno puntando in maniera importante. Oltre all’americano sono sempre in piedi i discorsi per Kolo Muani e Conceicao, per cui vanno trovati i vari accordi. E ovviamente il sogno Osimhen. La Juve dovrà centellinare tutto, non può sbagliare una virgola dopo la stagione deludente appena trascorsa. Zero titoli, zero soddisfazioni, un esonero. In attacco si cercherà di rinforzare anche le fasce e il profilo che interessa maggiormente ad ora è Jadon Sancho, di cui si parla da parecchio ormai. E dall’Inghilterra parlano addirittura di un maxi-scambio con lo United.

Sancho, la Juve prova la mossa: offerti tre giocatori

Sancho è un nome che è in orbita da Juve da mesi, lo scorso anno sembrava ormai fatta per il suo arrivo ma potrebbe essere stato solo rinviato. Sull’esterno inglese, di ritorno dal prestito al Chelsea con cui ha vinto la Conference League, ci sono anche altri club ma tra questi – secondo ‘GiveMeSport’ – a differenza delle indiscrezioni al momento non c’è in maniera concreta il Fenerbahce di Mourinho. Sancho vuole uno dei top 5 campionati europei, la Juve avrebbe avuto due contatti diretti, anche con lo United.

Durante questi colloqui, il portale inglese rivela anche che i bianconeri hanno provato ad allargare l’operazione con dei calciatori in uscita dalla Continassa. Il primo è Douglas Luiz, già citato nei discorsi per Antony ma senza esito. Ma del brasiliano si sarebbe parlato anche per Sancho, così come la dirigenza juventina ha informato il Manchester che anche Vlahovic e Weah sono cedibili. Una situazione per ora non approfondita dai Red Devils. A differenza della questione ingaggio di Sancho, con i bianconeri che non hanno intenzione di pagare l’intero (alto) ingaggio dell’inglese esploso del Borussia. Nessun problema per il cartellino, ma la quadra andrebbe trovata soprattutto per lo stipendio del giocatore.