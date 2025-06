Juventus, la musica non è cambiata: ecco la strategia per Conceicao | CM.IT

Mentre è impegnata al Mondiale per Club, la società bianconera continua a muoversi in vista della sessione estiva del calciomercato

È tempo di calcio giocato per la Juventus, con la seconda vittoria nella manifestazione internazionale per squadre conquistata contro il Wydad, formazione marocchina che aveva già fatto un’ottima figura contro il Manchester City di Pep Guardiola, grazie ad un Kenan Yildiz in stato di grazia.

La qualificazione agli ottavi di finale è stata conquistata con una giornata d’anticipo, prima del match clou del girone contro i ‘Citizen’, in programma giovedì 26 giugno alle ore 21 italiane. Un traguardo importante, anche dal punto di vista economico. Nel frattempo, continua a circolare le voci di calciomercato che riguardano i calciatori attualmente in prestito.

Randal Kolo Muani, autore di una doppietta all’esordio nel rotondo 5-0 rifilato all’Al-Ain, è al centro di molte indiscrezioni. Arrivato in bianconero in prestito secco dal Paris Saint-Germain nel gennaio scorso, l’attaccante non ha mai nascosto la voglia di restare ancora a Torino. Nel frattempo, bisognerà affrontare la concorrenza del Chelsea di Enzo Maresca, vincitore della Conference League e impegnato nel Mondiale per Club. Oltre a quella targata Manchester United.

La volontà del calciatore è spesso decisiva, ma la Juve dovrà trovare gli argomenti giusti per convincere i freschi campioni d’Europa con Luis Enrique che continua a ritenere il calciatore fuori dal progetto tecnico in vista della prossima stagione. Ma c’è anche un altro giocatore del quale si discute molto, anch’esso in prestito fino alla fine della competizione attualmente in corso.

La strategia della Juventus per Conceicao tra clausola e sconto

Stiamo parlando di Francisco Conceicao che ha esordito col due gol nella prima partita, mentre nella seconda ha fatto un po’ più fatica. Dal Portogallo è rimbalzata la notizia di un possibile pagamento della clausola rescissoria, pari a 30 milioni di euro fino al 15 luglio prossimo, da parte della Juve per trattenerlo sotto la Mole.

Il Porto, nonostante il lavoro del super agente Jorge Mendes, non ha mai aperto alla possibilità di uno sconto, ma Comolli e i suoi collaboratori continuano ad interloquire per cercare una soluzione soddisfacente. La doppia titolarità concessa da Igor Tudor al mancino lusitano ha fatto capire come ‘Chico’ possa essere utile alla causa.

Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus continua ad essere dell’idea di non versare nelle casse del Porto i 30 milioni della clausola, oltre ai 10 milioni già spesi per il prestito secco. La discussione resta incentrata sulla possibilità di trattenere il figlio d’arte, ma a cifre che si aggirano intorno ai 22-24 milioni, includendo eventuali bonus. I colloqui proseguono, vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.