Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League

Kolo Muani vuole restare a Torino e la Juventus vuole tenersi l’attaccante francese, ma ora bisogna accelerare col PSG: doppio assalto dalla Premier League

L’impatto di Randal Kolo Muani con il mondo Juve è stato fantastico: in campo sono arrivati gol a grappoli, che hanno dato un contributo fondamentale alla qualificazione in Champions League dei bianconeri, e anche a livello di spogliatoio il francese è riuscito a integrarsi alla grandissima.

Dagli Stati Uniti l’attaccante ha parlato nei giorni scorsi, indicando quella che è la sua chiara volontà: “Voglio rimanere a Torino anche l’anno prossimo”. Tra il dire e il fare, però, c’è il mezzo il calciomercato. I rapporti tra la Juventus e il Paris Saint-Germain sono ottimi, come dimostrato dalla celerità con cui Comolli ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del prestito per il Mondiale per Club, ma questo non deve far sedere i bianconeri sugli allori. Dalla Francia rivelano di un doppio clamoroso assalto a Kolo Muani da top club della Premier League.

Chelsea e United su Kolo Muani: ora la Juve deve accelerare col PSG

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Chelsea nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente per consegnare Randal Kolo Muani a Maresca: già avviati i contatti con il Paris Saint-Germain. Inoltre, in Inghilterra anche il Manchester United viene registrata tra gli estimatori dell’attaccante francese.

Insomma, è vero che la Juventus ha dalla sua la volontà del giocatore di proseguire in bianconero, ma ora deve accelerare le operazioni per trovare un nuovo accordo con i campioni d’Europa in carica. Kolo Muani ha ancora un residuo molto alto per il PSG, difficile quindi che ci sia un club disposto ad accollarsi un’operazione a titolo definito già da questa estate. Più probabile, invece, che si tratti sulla base di un nuovo prestito con un obbligo di riscatto nell’estate del 2026. Il pressing del Chelsea preoccupa i bianconeri, che ora devono muoversi rapidamente per trattenere Randal Kolo Muani e metterlo a disposizione di Tudor anche nella prossima stagione.