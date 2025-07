Juventus, Comolli tra Sancho e Kolo Muani: sprint decisivo | CM.IT

La Juve non si ferma a Jonathan David nel reparto offensivo: le prossime mosse sul mercato del Dg bianconero

Cambierà pelle l’attacco della Juventus e un primo assaggio lo abbiamo avuto con l’arrivo alla Continassa di Jonathan David.

La ‘Vecchia Signora’ si è assicurata a parametro zero le prestazioni dell’attaccante canadese, versando 12,5 milioni di commissioni al suo entourage e sottoscrivendo con l’ex Lille un accordo quinquennale da 6 milioni netti più bonus a stagione.

David peserà a bilancio annualmente intorno ai 14 milioni lordi: cifra contenuta e che consentirà alla dirigenza bianconera di avere spazio in cassa per altri colpi nel settore offensivo del campo.

La Juventus spinge per la conferma di Kolo Muani: la situazione col PSG

Anche perché la Juve non si fermerà certamente a David e cerca un altro centravanti per completare la rosa a disposizione di Igor Tudor.

Per Osimhen continuano a esserci diversi ostacoli, così il Dg Comolli spinge per la riconferma sotto la Mole di Kolo Muani. Il francese ha manifestato a più riprese l’intenzione di continuare la sua avventura in bianconero, ma il Paris Saint-Germain vuole certezze sull’acquisizione a titolo definitivo del giocatore e inserire almeno l’obbligo di riscatto nella trattativa. La Juventus al momento punta invece a bissare il prestito con diritto fissato nel 2026 e andare a rinegoziare il prossimo anno il prezzo dell’attaccante.

Calciomercato Juve, Sancho è più vicino: cosa manca per chiudere l’affare

Intanto Comolli e la dirigenza della Continassa lavorano parallelamente sulla pista Jadon Sancho, che a piccoli passi si avvicina alla ‘Vecchia Signora’. Contatti positivi con il Manchester United, che ha dato il via libera a 25 milioni di euro sul prezzo dell’ex Chelsea.

Sancho non è stato convocato per il ritiro dei ‘Red Devils’ e spinge per l’addio, con la Juve in cima ai suoi desideri. Come raccolto da Calciomercato.it, però, manca ancora la quadra sull’ingaggio del fantasista inglese: Comolli non vuole spingersi oltre i 5-5,5 milioni netti all’anno più bonus, mentre l’entourage del giocatore chiede tra i 6 e i 7 milioni a stagione di base fissa. Servirà ancora un po’ di diplomazia per limare le differenze nei prossimi (e decisivi) appuntamenti tra le parti, ma filtra cauta fiducia alla Continassa per la buona riuscita dell’operazione. Sancho, con un anno di ritardo, può veramente vestirsi di bianconero.