Juve, ecco Jonathan David: è arrivato a Malpensa, ora visite e firma | VIDEO CM.IT

L’attaccante canadese sarà un nuovo calciatore bianconero: dopo lo sbarco a Milano, il viaggio verso Torino. Prime foto con i tifosi

Tutto vero e confermato. Jonathan David sarà un nuovo calciatore della Juventus. L’attaccante canadese è sbarcato in questi minuti a Milano, all’aeroporto di Malpensa, per dare inizio alla sua avventura italiana. Prendendo già contatto con i suoi nuovi tifosi, concedendosi a qualche foto. Dopo una lunga rincorsa con una concorrenza foltissima vista la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, alla fine a spuntarla è stato il club bianconero.

L’iter prevede ora il trasferimento alla Continassa per un giro al suo nuovo centro sportivo e e poi svolgere le visite mediche al J|Medical. Quindi sarà il momento della firma su un contratto di cinque anni, con scadenza 30 giugno 2030. L’ex Lille rinforzerà in maniera importante l’attacco di Tudor, con la Juventus che intanto continuerà a lavorare per la cessione di Vlahovic e l’eventuale conferma di Kolo Muani. Col sogno Osimhen sempre presente.