Juve, non solo David: “Ecco come possono arrivare Sancho e Osimhen” | ESCLUSIVO

Il mercato bianconero è agli inizi ma può decollare presto anche con l’addio di Vlahovic: il punto su tutte le situazioni in ballo

Il mercato della Juve si comincia a muovere con l’arrivo ‘pesante’ di Jonathan David in attacco. Un colpo importante per Tudor, che avrà così quella che dovrebbe essere la punta titolare. Almeno una delle due, in attesa di capire le altre mosse tra Kolo Muani, Osimhen e Vlahovic. Il canadese è atteso alla definitiva consacrazione anche in una big europea, anche se in un momento complicato della sua storia, dove dovrà misurarsi con l’obiettivo di vincere.

Per parlare di David e di tutto il mercato bianconero è intervenuto a ‘Juve Zone’ sul canale Youtube di Calciomercato.it il giornalista Alberto Mauro: “È una delle migliori soluzioni ora, ha dei parametri compatibili e ti dà garanzie, perché ha continuità realizzativa da 4-5 anni. E poi non ha avuto mai problemi fisici, per cui è un fattore. Vediamo se farà lo stesso venendo dalla Francia, la maglia della Juve è pesante. Credo che avrà un impatto alto, sono curioso anche di vedere con chi giocherà, visto che l’unico punto fermo è Yildiz ad ora”. Uno dei nomi resta Jadon Sancho: “La Juve si tiene aperte diverse porte. C’era bisogno di strutturare il reparto offensivo con David. Sancho era a un passo la scorsa estate, rimane un nome caldo. L’ostacolo resta l’ingaggio alto di 15 milioni, magari sfruttando la voglia di riscattarsi può convincerlo a rivedere il suo stipendio”, continua Mauro.

E poi il sogno Osimhen: “Non è una pista che la Juve ha abbandonato. Lo vedo alternativo a Vlahovic, che sta comunque limitando i margini di manovra di Comolli, che senza Vlahovic probabilmente avrebbe preso già un’altra punta. Credo che possa arrivare, bisogna sfruttare la sua voglia, l’ingaggio è alto ma puntando su questo potrebbe spuntarla. Ho qualche dubbio su Sancho, nonostante un ruolo diverso, ma sarebbe una bella trequarti con Yildiz e Sancho alle spalle di David. Una soluzione può essere prolungare il prestito di Kolo Muani, non è semplicissimo perché il PSG potrebbe voler monetizzare magari cedendolo al Chelsea. Se riuscisse la Juve a prendere David, Kolo Muani e uno tra Sancho e Osimhen avrebbe un bell’upgrade nel reparto offensivo”.

Juve, Conceicao in bilico. E per la difesa scelta fatta: “Niente big”

Ma gli argomenti di mercato per la Juve non sono esauriti. C’è infatti la questione Conceicao: “È stato tutto altalenante. Ora è cambiato tutto con Comolli, ma nel 3-4-2-1 è un po’ sacrificato perché non prevede esterni d’attacco. Sulla trequarti avere Yildiz è un conto, avere Conceicao è un altro. Non si discute il giocatore, ma non so quanto si sposi con le caratteristiche di Tudor. Giusto fare delle riflessioni, magari la Juve potrebbe ragionare su formula e prezzo finale, se il Porto dovesse scendere sotto i 30 si potrebbe chiudere”.

Infine il punto sulla difesa, con il giovanissimo Leoni sempre nel mirino: “Per il fatto che torneranno Bremer e Cabal non mi caricherei di un big, come sarebbe Araujo. Perché poi caricheresti il reparto con Kelly, Bremer, Cabal, Gatti e Kalulu, con Savona che tornerà. Avere un altro big come ingaggio e peso diventa complicato da gestire. Leoni è un buon nome, c’è concorrenza, non lo vedo titolare ma può essere affiancato con qualche spezzone di partita per vedere come se la cava. Andrei su un giovane e di prospettiva, altrimenti diventa complicato lasciare in panchina tre giocatori. Il timore è su come tornerà Bremer e quando tornerà al massimo. La Juve ora non può permettersi di aspettare, perché c’è anche Savona fuori un paio di mesi e diventa un’emergenza continua in difesa”.