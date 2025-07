Juventus-Sporting, Alberto Costa sei mesi dopo: accelerata in serata | CM.IT

Tante le manovre di mercato, in entrata e in uscita, che riguardano il club bianconero: ecco le ultime mosse

AGGIORNAMENTO ORE 23.09: Accelerata dello Sporting che ha mosso passi concreti nelle ultime ore per strappare Alberto Costa alla Juventus. Il club bianconero si è detto disposto a cedere il terzino portoghese a fronte di un’offerta interessante, da 16-17 milioni di euro.

ORE 19.27: Se climaticamente le temperature si sono abbassate, restano infuocati questi giorni per quanto riguarda il calciomercato. E sono diverse le voci che interessano le squadre del nostro campionato.

Di certo, chi è al centro di questi numerosi rumor è la Juventus di Damien Comolli. In attesa di battere altri colpi per quanto riguarda i calciatori, dopo aver chiuso e ufficializzato l’arrivo dello svincolato Jonathan David, il dirigente francese ha scelto il prossimo direttore tecnico: François Modesto, visto all’opera in Serie A nel Monza del compianto Silvio Berlusconi e Adriano Galliani da cui si è separato nel gennaio scorso.

Adesso la grande occasione in un club di primaria importanza Mondiale. All’organigramma adesso manca solo il nome del direttore sportivo, figura che arriverà più avanti, se non addirittura nel settembre prossimo. Comolli, intanto, ha imbastito diverse trattative. Una di queste riguarda il possibile ritorno di Francisco Conceicao, dopo il prestito secco della scorsa stagione: i discorsi col Porto proseguono, come raccontato dalla nostra redazione.

Restando in Portogallo, è di pochi giorni fa la notizia di un rinnovato interesse dello Sporting Clube de Portugal per Alberto Costa. Arrivato nel gennaio scorso dal Vitoria Guimaraes per 12.5 milioni di euro, oltre a 2.5 milioni di bonus, l’esterno destro ha trovato spazio soprattutto dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina.

Juventus, Alberto Costa e lo Sporting: nel mirino anche un altro esterno destro

L’allora uomo mercato Cristiano Giuntoli ebbe la meglio proprio sullo Sporting per il 21enne di Santo Tirso e, adesso, pare essere tornato alla carica con una proposta davvero interessante: 20 milioni di euro. La cessione rappresenterebbe oltre ad una plusvalenza, anche un discreto gruzzoletto per operare in entrata.

Stando, però, alle indiscrezioni raccolte a Calciomercato.it in terra lusitana, lo Sporting ha anche un altro nome sul taccuino, che sarebbe l’obiettivo numero per la fascia destra: Georgios Vagiannidis del Panathinaikos, la richiesta del club greco è di 15 milioni di euro. Ma persiste l’interesse per Alberto Costa.

Non bisogna, in ogni caso, dimenticare la fiducia datagli da Tudor durante il Mondiale per Club, segno che l’allenatore croato punta con decisione sul calciatore. Questa la situazione allo stato attuale, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.