Juventus, scelto il nuovo direttore tecnico: tutti i dettagli | CM.IT

Comolli ha deciso a chi affidare l’incarico di responsabile dell’area tecnica. Le ultime di Calciomercato.it

Comolli rompe gli indugi e alla fine, come raccolto da Calciomercato.it, la scelta sul nuovo Direttore tecnico della Juventus ricadrà su Modesto.

L’ex Monza farà da collante tra la dirigenza e la squadra/Tudor, coadiuvando sul mercato Comolli (al quale ovviamente spetterà sempre l’ultima parola).

Si tratta di un profilo che Comolli conosce bene e si allinea al nuovo corso bianconero dove dati e numeri svolgeranno un ruolo fondamentale per il mercato bianconero e non solo.

Modesto ha avuto la meglio su altri profili altrettanto apprezzati da Comolli come gli ex Juve Ribalta e Ottolini oltre a Goretti.

Modesto dopo due anni e mezzo al Monza alle dipendenze di Galliani aveva rescisso il contratto con i brianzoli lo scorso dicembre.

Il 24 luglio sarà subito alla Continassa per il ritiro e per iniziare così la nuova avventura nell’area tecnica bianconera, mentre la figura del nuovo Direttore sportivo per completare l’organigramma verrà scelta più avanti da Comolli.

47 anni da compiere il prossimo 19 agosto, Modesto ha un passato da calciatore in Italia dove ha anche operato proprio come DT: parliamo per l’appunto dell’esperienza al Monza, iniziata nell’estate del 2022 e terminata a gennaio 2025.

La sua nuova carriera da dirigente è però cominciata in Grecia, all’Olympiacos, dove è stato Direttore sportivo e poi responsabile dell’area scouting.

Successivamente è stato quasi tre anni al Nottingham Forest, che ha la stessa proprietà del club greco, in qualità di Direttore tecnico. Settimane e mesi fa è stato accostato a Milan e Roma.