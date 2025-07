La Juventus su Molina, tutti gli ostacoli da superare (e non sono pochi) | CM.IT

In giornata potrebbero arrivare notizie ufficiali riguardanti alcune operazioni di mercato già chiuse, in entrata e in uscita. Nel frattempo, ci continua a lavorare su altri obiettivi

Francisco Conceicao e Samuel Mbangula: sono questi i due temi caldi sui quali si stanno concentrando i dirigenti della Juventus in queste ultime ore.

L’esterno sinistro arriverà dal Porto a titolo definitivo per 32 milioni di euro, pagabili in quattro rate, dopo il prestito secco della scorsa stagione. Soddisfatta la volontà del calciatore e dell’allenatore Igor Tudor che lo ha impiegato con costanza nell’ultima parte della stagione, in particolare al Mondiale per Club. Per il belga, invece, la cessione è ad un passo: sarà un giocatore del Werder Brema, ai bianconeri 10 milioni di euro più bonus.

Chiuse le due questioni, si penserà ad altro. In particolare, in lista di uscita resta sempre Timothy Weah, con l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che abbracciare volentieri l’americano. L’ex Lille ha un principio d’accordo con i transalpini, manca ancora quello tra i club che stanno discutendo di un prestito con obbligo di riscatto, operazione totale da circa 15 milioni di euro.

Si registrano, nel frattempo, dei rallentamenti per Jadon Sancho: col Manchester United i discorsi proseguono, ma ci vorrà ancora del tempo per andare, eventualmente, a dama. Prima dovrà uscire qualcun altro, Nico Gonzalez e Douglas Luiz i principali indiziati, e poi si potrà discutere di colpi in entrata. Ma le voci corrono veloci e una di queste riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Juventus, Molina nel mirino: ostacolo da 30 milioni di euro

Stiamo parlando di Nahuel Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid con un passato in Serie A, all’Udinese dal 2020 al 2022. Arrivato nella Liga per 26 milioni di euro, comprensivi anche della contropartita tecnica Nehuen Perez, il calciatore è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere dei ‘Colchoneros’.

E non sarà per niente facile strapparlo ai madrileni. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante sia confermato l’interesse della Juventus e il placet totale di Tudor al suo innesto, ci sarà da convincere Diego Pablo Simeone a privarsi del connazionale. La valutazione del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro e lo stesso Molina si trova benissimo a Madrid e non vorrebbe lasciare la sua attuale squadra.

L’unica condizione che potrebbe portare all’addio è relativo ad un problema di posti per i giocatori extracomunitari. Con l’arrivo di Almada, sono diventati quattro e uno di questi deve partire per poter far spazio al nuovo acquisto. Oltre a Molina, gli altri giocatori attenzionati sono Lino e Gallagher. Dunque, questo potrebbe essere un punto a favore della Juve, ma, come detto, l’operazione si presenta complicata e piena di ostacoli.

Questa è la situazione allo stato attuale, vi aggiorneremo se arriveranno novità rilevanti.