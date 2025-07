Molina alla Juventus, quasi tutti d’accordo: affare con lo scambio

Nome nuovo per il calciomercato dei bianconeri: Comolli e Modesto puntano sull’esterno francese. Ecco come stanno le cose

La Juventus mette nel mirino Nahuel Molina. I bianconeri sarebbero intenzionati a riportare in Serie A il terzino destro di proprietà dell’Atlético Madrid, che in passato ha vestito la maglia dell’Udinese.

A scriverlo è la versione online de La Gazzetta dello Sport: la Vecchia Signora avrebbe già avviato i primi contatti con il club spagnolo, che considera il giocatore 27enne cedibile. La valutazione fatta dai Colchoneros è di 25-30 milioni di euro, una cifra ritenuta alta dalla dirigenza della Juventus, intenzionata comunque a trattare.

Molina ha convinto tutti in società : da Damien Comolli al direttore tecnico François Modesto, passando per Giorgio Chiellini e ovviamente Igor Tudor. Ora serve convincere l’Atlético Madrid: la Juventus vorrebbe acquistare il giocatore in prestito con diritto/obbligo di riscatto, così da dilazionare il pagamento.

Colpo Molina: ecco l’idea di Comolli e Modesto

I Colchoneros, però, al momento non aprono a questa formula: la squadra di Diego Simeone ha bisogno di cedere dopo aver investito pesantemente per assicurarsi Alex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada e Matteo Ruggeri. Ora è tempo di fare cassa, anche per preparare il terreno a nuovi eventuali investimenti.

È difficile, dunque, che l’Atletico Madrid conceda il via libera a Molina tramite uno scambio: niente Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez o Weston McKennie, profili poco graditi a Comolli, che sta lavorando intensamente per trovar loro una sistemazione.

Il portale rosa aggiunge che Molina non piace solo alla Juventus: l’ex Udinese, campione del mondo con l’Argentina, è infatti seguito anche da diversi club dell’Arabia Saudita e della Premier League. La situazione è dunque tutta da monitorare. Nei prossimi giorni si capirà se l’Atlético Madrid aprirà alla formula del prestito con riscatto, o se la Juventus dovrà necessariamente percorrere altre strade per assicurarsi il 27enne argentino.

Nahuel Molina, che lo scorso 6 aprile ha compiuto 27 anni, è reduce da un’annata con quarantasei partite disputate (quasi 2400 minuti sulle gambe): sono state trenta le presenze ne LaLiga, con tre assist, e otto in Champions League, dove ha trovato la via della rete nel match contro il Psg. Per l’ex Udinese, la rete ai francesi è stata l’unica della stagione. Stagione che si è chiusa con due gettoni al Mondiale per Club: l’argentino è, infatti, sceso in campo gli ultimi minuti dei match contro Seattle e Botafogo.