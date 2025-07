Juventus, si complica Sancho: alternativa da 50mln dal Lione

La Juventus sta facendo i conti con delle difficoltà non di poco conto per arrivare a Jadon Sancho. Per questo motivo i bianconeri stanno valutando le alternative ed emerge ora un profilo che vale 50 milioni di euro che arriva dal Lione.

Per i bianconeri il calciomercato sta riservando non poche difficoltà, dal momento che le risorse non sono illimitate ed i colpi da piazzare non sono pochi. Soprattutto perché c’è una rosa lunghissima, che a bilancio pesa tantissimo e che, allo stato attuale delle cose, non è stata pensata per Igor Tudor. Ed in cui ci sono anche tantissimi esuberi che vanno piazzati nel minor tempo possibile. Dopo Jonathan David ed il riscatto di Francisco Conceicao, però, la piazza in maniera del tutto inevitabile si aspetta di più in termini di investimenti e di rinforzi.

Il primo nome in lista, da questo punto di vista, è senza ombra di dubbio Jadon Sancho. Che con Yildiz a sinistra e Jonathan David in mezzo può formare un tridente da capogiro. In tal senso, però, la strada per il talento inglese è in salita, dal momento che di recente anche il Nottingham Forrest si è aggiunto alla corsa per lui. In tal senso, dal momento che serve un rinforzo sulla fascia destra, la Juventus ha messo nel mirino una alternativa che arriva direttamente dal Lione e che costa 50 milioni di euro.

Juventus, nuovo innesto in attacco da 50mln? Le ultime notizie a riguardo

Il problema ingaggio è stato in parte risolto con l’inglese, che però è ancora sotto contratto con il Manchester United che rappresenta storicamente una brutta gatta da pelare in sede di trattativa. In tal senso, è giusto valutare delle alternative a Sancho ed ora emerge un nome nuovo. Stando a quanto raccontato da Caught Offiside, infatti, la Juventus sta lavorando con molto interesse sulle tracce di Malick Fofana, talento purissimo di proprietà dell’Olympique Lione con cui ha fatto ottime cose.

Classe 2005, è uno degli astri nascenti del calcio belga e piace anche a tanti club inglesi. Frenati, però, fino a questo momento dalle richieste del Lione, che vuole 50 milioni di euro per il suo gioiello. La Juventus non sembra spaventata da questa valutazione e sarebbe, complice la sua giovane età, un investimento più interessante, ma anche più dispendioso, di quello per Sancho. Si tratta di un’ala sinistra che all’occorrenza può agire anche a destra. Un po’ come Sancho, dunque, ed anche lo stesso Kenan Yildiz. Si attendono sviluppi, ma a quanto pare la Juve resta vigile.