Assalto a Sancho, offerta da capogiro: rischio beffa per la Juve

Il club bianconero sempre interessato al giocatore inglese, ma arriva un nuovo assalto che rischia di beffare i piemontesi

Jadon Sancho resta uno dei nomi in pole position per il mercato della Juventus. Il giocatore inglese è pronto a lasciare il Manchester United a titolo definitivo: l’agente è arrivato a Torino e la società bianconera è intenzionata a chiudere l’affare.

Il rapporto tra Sancho e il Manchester United, in particolare con il tecnico Ruben Amorim, è infatti deteriorato e la permanenza del calciatore a Old Trafford è totalmente da escludere. L’ipotesi Juve alletta il calciatore e i bianconeri stanno lavorando per tentare di portare l’inglese in Italia. Attenzione però alla concorrenza. L’Inter ha inserito Sancho come possibile alternativa a Lookman, ma nel frattempo ecco che dall’Inghilterra sembra arrivare un’accelerata importante.

Juve, assalto Nottingham Forest a Sancho

A farla è il Nottingham Forest, che ha individuato in Sancho l’ideale sostituto di Anthony Elanga. Lo svedese è stato ceduto al Newcastle per oltre 63 milioni di euro.

Una cifra che ha permesso al Forest di collezionare un importante tesoretto, parte del quale potrebbe essere proprio investito per Sancho, come sottolinea il ‘Sun’. Il Nottingham sarebbe infatti pronto ad una super offerta: gli inglesi sono convinti delle potenzialità di Sancho e pensano che Nottingham possa essere la giusta piazza per potersi rilanciare, anche in ottica Coppa del Mondo. Non è detto infatti che alla luce di una buona stagione, il giocatore non possa tornare nel giro della Nazionale inglese, proprio nell’anno che porta ai Mondiali.

Un ulteriore tassello da considerare riguarda Gibbs-White. Il numero 10 piace tantissimo al Tottenham, che potrebbe presto lanciare l’assalto decisivo. In caso di addio servirebbe dunque un colpo di alto livello per rianimare la piazza e Sancho potrebbe essere davvero il nome giusto. Una serie di ostacoli che la Juventus dovrà cercare di superare. In quest’ottica i bianconeri dovranno tentare di muoversi il più rapidamente possibile, per evitare ogni tipo di rischio.