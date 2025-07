Juve, l’agente è appena arrivato a Torino: si chiude adesso

Le ultimissime sul mercato bianconero: è in città per chiudere l’affare. Novità importanti per la Vecchia Signora

Jonathan David è il primo grande colpo di questa sessione di calciomercato della Juventus. L’estate del club bianconero, però, è appena iniziata.

Le attenzioni sono puntate soprattutto in avanti dove possono cambiare davvero parecchie cose: tra entrate ed uscite, il popolo della Vecchia Signora si appresta a vivere delle settimane intense.

Il prossimo colpo targato Comolli-Modesto può arrivare ancora una volta dall’estero: in attesa della fumata bianca per Conceicao, la Juve è intenzionata a chiudere anche Jadon Sancho. Il giocatore, cercato anche dal Napoli, può presto vestire il bianconero.

La notizia che arriva direttamente da Torino viaggia verso questa direzione: in città, infatti, è arrivato l’agente di Jadon Sancho. Lo scopo del viaggio è chiaramente quello di parlare con la dirigenza della Juventus per trovare la quadra definitiva. E’ questa la volontà dell’attaccante. Per un attaccante pronto ad arrivare alla Continassa ce ne sono diversi che saluteranno Igor Tudor e tutto il mondo bianconero.

Juventus, la lunga lista dei partenti: non solo Vlahovic

La lista dei calciatori pronti a fare le valigie è davvero lunga. La Juventus, ovviamente, spera di riuscire a trovare una sistemazione, il prima possibile, per Dusan Vlahovic.

Il braccio di ferro tra i bianconeri e l’entourage del giocatore sta proseguendo ormai da mesi e, negli ultimi giorni, non è emersa alcuna novità rilevante. L’ex Fiorentina ha detto no ad alcune offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia: l’intenzione è quella di continuare a giocare ad alti livelli, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare ai tanti soldi che percepisce a Torino.

La soluzione, dunque, non è proprio dietro l’angolo, ma ad osservare l’evoluzione del caso Vlahovic c’è certamente il Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando sotto traccia e, a fine mercato, può diventare un’idea più che concreta.

Come dicevamo, però, la lista dei partenti è piuttosto lunga, e tra i calciatori con la valigia in mano ci sono soprattutto attaccanti. Mbangula è pronto a salutare, destinazione Germania (avrebbe già un accordo con il Werder Brema), così come Nico Gonzalez, che piace in Arabia Saudita. È solo questione di tempo, infine, anche per Weah. Nessuno rientra nei piani di Igor Tudor, che riabbraccerebbe ben volentieri, invece, Kolo Muani.