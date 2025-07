Accordo e addio Juve: l’attaccante fa subito le valigie

E’ ai titoli di coda l’avventura in bianconero del giocatore: intesa trova per la partenza. E’ pronto a lasciare Torino: il punto della situazioneÂ

È finita. Il calciatore è pronto a lasciare la Juventus. Un addio voluto dai bianconeri che si sta concretizzando proprio in queste ore.

Il giornalista Sacha Tavolieri non ha dubbi: il Werder Brema e Samuel Mbangula avrebbero raggiunto un accordo per un contratto di cinque anni. Ci sarebbe, dunque, il sì del calciatore al trasferimento, quello che era mancato qualche settimana fa per il passaggio al Nottingham Forest.

L’attaccante, così, può dire addio ai bianconeri per accasarsi in Germania. Adesso va chiaramente trovata l’intesa tra la Juventus e il Werder Brema, che non dovrebbe tardare ad arrivare: secondo il collega, i tedeschi avrebbero presentato una proposta da dieci milioni e si augurano che la fumata bianca possa arrivare per meno di dodici milioni.

Ad osservare con attenzione l’evolversi della trattativa ci sono lo Strasburgo e il Brentford, interessati a Mbangula. L’attaccante, come ampiamente detto, non rientra più nei piani di Igor Tudor: la buona stagione, con quattro gol e cinque assist in trentadue partite giocate (per poco più di mille minuti collezionati), non è dunque bastata a spingere la Juventus a confermarlo.

Juventus, non solo Mbangula: via altri tre attaccanti

L’attaccante belga, che lo scorso 16 gennaio ha compiuto 21 anni, però, non è l’unico calciatore del reparto offensivo pronto a salutare.

In cima alla lista dei partenti c’è ovviamente Dusan Vlahovic. Il serbo, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, non ha ancora trovato la giusta destinazione: l’ex Fiorentina ha spedito al mittente le proposte arrivate dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.

Vuole rimanere a giocare ad alti livelli, ma allo stesso tempo non rinunciare ai soldi che guadagna in bianconero (quest’anno può intascare ben 12 milioni di euro netti). C’è la sensazione che il braccio di ferro tra le parti possa durare ancora per un po’. A monitorare la situazione c’è certamente il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare: i rossoneri cercano un centravanti e Vlahovic rappresenta l’occasione giusta, ma il Diavolo non metterà mai sul piatto un contratto superiore ai sei milioni di euro netti a stagione. Anche Weah e Nico Gonzalez, infine, sono con la valigia in mano: per loro non c’è più spazio alla Juventus.