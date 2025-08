Juve-Reggiana, il ritorno di Bremer e non solo: ecco perché Tudor può sorridere

Finisce in pareggio la prima amichevole stagionale della Juventus, 2-2 contro la Reggiana, e due formazioni diverse messe in campo: Tudor ha anche motivi per essere speranzoso

La stagione 2025/26 della Juventus inizia con l’amichevole contro la Reggiana, che si è giocata dentro allo Juventus Training Center. Una sgambatura che ha permesso di vedere i nuovi innesti, Jonathan David e Joao Mario, per la prima volta in bianconero. Per Igor Tudor sono arrivate anche diverse risposte positive e delle indicazioni che possono lasciargli il sorriso sul volto.

La prima grande notizia è il ritorno in campo di Gleison Bremer. Seppur si tratti ancora di calcio d’agosto, di un amichevole sui terreni di casa con tanto lavoro nelle gambe, il brasiliano è apparso subito quella certezza statuaria che è sempre stato. In divere situazioni ha messo una pezza agli errori o alle letture sbagliate dei compagni, fermando sul nascere delle possibili minacce. Bremer può essere il migliore acquisto in vista della prossima stagione.

Non solo Bremer, anche David e Conceicao subito in palla nella prima amichevole

Nella prima frazione di gioco, l’unica in cui è stato in campo, Jonathan David ha subito messo in mostra un po’ dell’argenteria della casa. Nonostante le gambe pesanti, imballate dai carichi di lavoro della settimana, il canadese ha aiutato i compagni di reparto con appoggi precisi ed è stata una presenza ingombrante per la difesa avversaria.

Molto bene anche Francisco Conceicao, autore anche di una delle reti dei bianconeri, che si conferma come il calciatore più elettrico all’interno della rosa della Juventus. Lui ha creato la maggior parte dei pericoli offensivi dei bianconeri. Nella ripresa Tudor ha cambiato tutto, provando anche una difesa a 4: una novità che mostra anche su cosa sta lavorando il tecnico croato. In questo senso, si è visto per la prima volta Joao Mario, che ha dato qualche spunto palla al piede.

Altre due note positive sono anche temi caldi in chiave mercato: bene Fabio Miretti, apparso tra i più vispi nella prima frazione di gioco, e Dusan Vlahovic subito in gol. Il centrocampista italiano e l’attaccante serbo rappresentano due nomi in uscita, con Napoli e Milan che continuano a osservarli da vicino.