Juve-Reggiana, prima amichevole e primi bocciati: Kelly e Koopmeiners in grossa difficoltà

Finisce con un pareggio per 2-2 l’amichevole tra Juventus e Reggiana, con Tudor che ha avuto anche alcune indiczioni negative: Kelly e Koopmeiners, in particolare, sono apparsi in grande difficoltà

Prima amichevole stagionale e prime preoccupazioni in casa Juventus. Per quanto possano essere probanti questi test estivi, sicuramente delle indicazioni utili a Igor Tudor possono arrivare: ecco, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners sono apparsi in grande difficoltà anche contro la Reggiana.

Il difensore inglese, pesante eredità della precedente gestione, ha disputato una partita estremamente negativa. Tanti palloni persi quando la squadra si trovava in fase di possesso e tanti buchi lasciati quando veniva attaccato. Non è un caso che la maggior parte dei grattacapi per Michele Di Gregorio siano arrivati proprio dalla zona sinistra del campo, dove agivano Kelly, Koopmeiners e Kostic. Le tre K sono stati anche tra i peggiori della compagine di Tudor.

Non solo Kelly, Koopmeiners riparte dove ha lasciato: fantasma in Juve-Reggiana

Anche contro la Reggiana, in un’amichevole interna alle mura della Continassa, Teun Koopmeiners è apparso quello di sempre a Torino: spaventato, impreciso e sovrastato dagli avversari. L’olandese continua a essere fonte di preoccupazione nel mondo Juve, in vista di una stagione in cui la speranza è quella di vederla come quella del riscatto.

Le altre indicazioni più negative che si porta a casa Tudor dal pareggio contro la Reggiana riguardano principalmente la tenuta difensiva e la prima fase di costruzione, ma tutto ampiamente giustificato dal fatto che si tratta della primissima amichevole stagionale e che la settimana ha visto lavorare intensamente il gruppo. Ora la Juventus partirà per la Germania, dove si terrà il ritiro, e dove Tudor potrà portare avanti la preparazione fisica e tattica della prossima stagione e dove si terranno le prossime amichevoli.