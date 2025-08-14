Juventus, Nico Gonzalez nel mirino di Simeone: la posizione dell’Atletico Madrid è chiara | CM.IT

Ci sono importanti aggiornamenti sulla situazione di Nico Gonzalez, con l’interesse dell’Atletico Madrid che può farsi più concreto nelle prossime giornate: le ultime di Calciomercato.it

Il mercato della Juventus continua a essere tenuto in stallo dalla necessità di cedere, con tanti calciatori che devono partire per alleggerire i costi a bilancio e permettere alla nuova dirigenza di rinforzare la rosa a disposizone di Igor Tudor. Nella giornata di oggi sono arrivate importanti novità su uno di questi fronti: Nico Gonzalez.

L’argentino è stato offerto dagli agenti e da intermediari a diversi club nell’ultimo mese, raccogliendo interessamenti e possibili soluzioni. Tra queste, una in particolare si sta rivelando più promettente in questi giorni: l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone. Da sempre con il Cholo i Colchoneros sono diventati un enclave per gli argentini e Nico Gonzalez sarebbe solo l’ultimo di una lunga lista: ecco cosa sta succendo in queste ore.

Juventus, Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: due opzioni possibili

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Nico Gonzalez piace molto a Simeone, ma per arrivare a un trasferimento deve verificarsi una di queste due opzioni: uno scambio oppure un prestito.

Per quanto riguarda lo scambio, come vi abbiamo raccontato sempre su queste pagine, potrebbe tornare di moda il nome di Molina. Alla Juventus serve un esterno a tutta fascia e all’Atletico Madrid manca ancora il sostituto di Samuel Lino e questo scambio potrebbe fare tutti contenti, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico.

L’altra opzione è quella del prestito con eventuale obbligo di riscatto, ma la valutazione di 28/30 milioni di euro fatta dalla Juventus viene ritenuta troppo elevata da parte del club iberico. Non è da sottovalutare il fatto che l’Atletico in questa sessione di mercato ha già speso molto, quindi vorrebbe arrivare a Nico Gonzalez attraverso un’operazione low cost. Insomma, la pista potrebbe surriscaldarsi in tempi brevi, ma la Juventus deve aprire a una di queste due opzioni.