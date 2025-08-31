Addio Nico Gonzalez, arriva il sostituto: Juve, ci siamo

Avvicendamento sulla fascia destra a Torino, l’ex Fiorentina può partire nelle ultime ore di mercato: accelerazione per la cessione e per il suo rimpiazzo

In campo, la Juventus vuole rispondere a Napoli e Roma, confermandosi a punteggio pieno, andando a caccia della seconda vittoria in casa del Genoa. Nel frattempo, sul mercato, i bianconeri vivono ancora ore cruciali su numerosi fronti. In arrivo possibili svolte, specie per quanto riguarda il futuro di Nico Gonzalez.

Per quanto concerne i movimenti nella fase finale di sessione di trattative, Comolli è stato piuttosto chiaro nelle sue dichiarazioni. La Juventus deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario, nel prendere le proprie decisioni in entrata e in uscita. Anche se il dirigente ha lasciato aperta la porta, almeno in teoria, a diversi stravolgimenti. Negli ultimi giorni, sono aumentate le possibilità di permanenza di Nico Gonzalez, che rimane però nel mirino di club importanti come Atletico Madrid e Milan. In merito, l’ultima mossa degli spagnoli può agitare nuovamente le acque.

Juventus, offerta ufficiale dell’Atletico per Nico Gonzalez: tutto su Zhegrova

I ‘Colchoneros’ tentano l’ultimo assalto per l’argentino e secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, avrebbero presentato una offerta ufficiale alla Juventus.

Sui dettagli di tale proposta, dice qualcosa in più German Garcia Grova, di ‘TycSports’, secondo cui si parla di un acquisto in prestito con opzione di riscatto. La Juventus, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, vorrebbe l’obbligo di riscatto e per ora da questa posizione non recede, ma non è detto che i bianconeri non cambino idea e non trovino la quadra. A quel punto, la prima opzione per il sostituto di Nico Gonzalez in fascia sarebbe sempre Zhegrova, per il quale dal Lille sono arrivate aperture. Binario caldissimo, quello della fascia destra, si attendono sviluppi determinanti nelle prossime ore.