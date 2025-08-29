Spunta anche il Milan per Nico Gonzalez: la Juve non cambia idea | CM.IT

Il nazionale argentino, insieme a Vlahovic, resta sempre in uscita dalla Juventus in questa fase finale del calciomercato estivo
Come per Vlahovic, Damien Comolli ha allontanato un possibile addio anche di Nico Gonzalez dalla Juventus a margine del sorteggio di Champions League di ieri pomeriggio a Montecarlo.
Bluff, parole di facciata o meno, con il passare del tempo aumentano le possibilità di un’eventuale permanenza dei due esuberi di lusso alla Continassa. L’attaccante serbo non è così allettato dalla corte del Milan e senza una proposta adeguata da una big estera difficilmente si muoverà dalla Juve.
Da capire se Allegri insisterà per il 25enne bomber ex Fiorentina e in scadenza di contratto l’anno prossimo, con il tecnico livornese che potrebbe premere nel rush finale del mercato con la dirigenza del ‘Diavolo’ per includerlo nel suo rooster offensivo dopo l’arrivo di Nkunku.
Calciomercato Juventus, gli scenari sul futuro di Nico Gonzalez
Come dicevamo oltre a Vlahovic c’è anche Nico Gonzalez a tenere sulle spine la Juventus, con l’argentino già da inizio estate tra i sacrificabili della ‘Vecchia Signora’ dopo il rendimento deludente della scorsa stagione. Il Dg Comolli ha negato dei contatti approfonditi dell’Atletico Madrid per il nazionale albiceleste, che resta però sulla lista degli acquisti dei ‘Colchoneros’ per rinforzare il settore avanzato dello scacchiere del ‘Cholo’ Simeone.
Come raccontatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it, però, la proposta dei madrileni non collima con le richieste della Juve per il giocatore che in Spagna – precisamente da ‘Marca’ – viene accostato anche al Milan. La dirigenza bianconera valuta Nico Gonzalez sempre intorno ai 30 milioni di euro, visto che sotto i 27 milioni registrerebbe una minusvalenza a bilancio. Comolli è disposto anche ad aprire a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, però con determinate garanzie da parte dell’Atletico (come ad esempio la qualificazione a una delle tre competizioni europee). Il club spagnolo punta invece a un semplice diritto, o in caso di obbligo a condizioni non troppo vincolanti.
La distanza quindi permane tra le due società, con Nico Gonzalez (che ha un ingaggio lordo vicino ai 5 milioni) che in caso di permanenza alla Continassa potrebbe comunque essere una preziosa risorsa per Tudor sia da trequartista che da laterale di centrocampo.