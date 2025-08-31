Offerta lampo per Lookman: blitz del top club, niente Premier League

Svolta a sorpresa nella trattativa per l’attaccante degli orobici: l’irruzione può scrivere definitivamente la parola fine
Tra i tanti nomi che si stanno prendendo le luci della ribalta, fari puntati soprattutto a quanto potrebbe accadere sul fronte Lookman. L’attaccante dell’Atalanta – dopo lo stop impresso alla trattativa con gli orobici da parte dell’Inter – è tornato ad allenarsi a Zingonia in attese di novità sul suo futuro che, a poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato, resta un rebus ancora tutto da sciogliere.
Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità che per Lookman potesse rifarsi vivo l‘interesse di diverse squadre inglesi, Tottenham ed Arsenal su tutte. Tuttavia, a meno di improvvisi colpi di scena, per questa sessione di calciomercato le strade del classe ’97 e della Premier non dovrebbero intersecarsi.
Nelle ultime ore ha infatti preso quota un’altra pista che con il passare delle ore potrebbe assumere contorni sempre più definiti. In un orizzonte ancora aperto a diverse soluzioni, l’ultimo club pronto a far saltare il banco per Lookman è infatti il Bayern Monaco, a caccia di innesti importanti con cui rimpolpare il proprio reparto offensivo.
Calciomercato Atalanta, anche il Bayern Monaco su Lookman: le ultime dall’Inghilterra
Secondo quanto riferito da The Athletic, i bavaresi avrebbero mosso passi concreti per l’attaccante dell’Atalanta provando ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una soluzione alla quale i bergamaschi non hanno ancora aperto nonostante non si segnalino altre offerte nelle ultime ore.
Dopo l’improvviso dietrofront nella trattativa per Jackson, che una volta atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Bayern, è stato costretto a fare marcia indietro per l’infortunio di Delap, i bavaresi dunque individuato in Lookman il nuovo obiettivo al quale dare la caccia. In tal senso, si segnalano contatti concreti tra le parti che potrebbero anche fungere da preludio ad una nuova clamorosa svolta impressa ad una telenovelas dell’estate.
Dopo i primi sondaggi esplorativi, infatti, il Bayern appare subito intenzionato ad affondare il colpo forte della volontà del giocatore che ha espresso a chiare lettere il desiderio di cambiare aria. In un senso o nell’altro le prossime ore risulteranno assolutamente decisive: il muro dell’Atalanta per ora resiste, ma seguiranno aggiornamenti.