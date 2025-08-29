Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Da Lookman a Vlahovic: il ballo delle punte sul gong

Foto dell'autore
e

Il punto sulle ultime novità che il calciomercato sta per regalare: a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, occhio a Lookman, Vlahovic e non solo

La sessione estiva del 2025 verrà ricordata come il mercato degli attaccanti, ma anche quello dei tormentoni, qualcuno si sta finalmente risolvendo.

Il bomber della Juventus, Dusan Vlahovic
Da Lookman e Vlahovic: il ballo delle punte sul gong (LaPresse) – Calciomercato.it

È il caso di Kolo Muani, vicinissimo al ritorno alla Juventus. La punta francese, per la quale il PSG ha provato a fare resistenza nelle ultime settimane, sembra finalmente ad un passo dal rivestire la maglia bianconera. Accordo di massima con il Psg per un prestito da 10 milioni e obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere intorno ai 50 milioni. Ultimo scoglio ma non insormontabile è l’ingaggio del francese, poi finalmente Tudor potrà averlo a disposizione per una stagione che promette di essere carica di impegni per la sua Juventus.

Discorso simile quello che riguarda Rasmus Hojlund, messo di fatto fuori rosa dal Manchester United e accostato prima all’Inter e poi al Milan prima dell’infortunio di Lukaku. La punta danese, a due anni esatti dal suo addio all’Atalanta, è in procinto di fare ritorno in Serie A. Il Napoli è pronto a chiudere con la formula del prestito a 5 milioni e il riscatto a 40 legato alle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions.

Da Vlahovic a Lookman: si cerca una soluzione

La questione attaccante resta delicata con alcuni casi, ad oggi ancora irrisolti, come quelli di Dusan Vlahovic e Ademola Lookman, rispettivamente fuori dai piani di Juve e Atalanta, già da un po’.

L'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman
Da Vlahovic a Lookman: si cerca una soluzione (LaPresse) – Calciomercato.it

Il centravanti serbo non ha fretta di lasciare la Juventus e il lauto stipendio che percepisce a Torino – 12 milioni fino al 30 giugno 2026 – ma ci sarà un altro tentativo last minute di Tare e Allegri per portarlo in rossonero. Il Milan a tal proposito, oltre all’affare Nkunku, non perde di vista l’idea di provare a puntare su un centravanti come il 25enne di Belgrado. Sono poi ore bollenti anche per il nigeriano che, invece, spera nella Premier League (ma vuole un club di prima fascia come Manchester City o Tottenham): non si esclude un clamoroso reintegro all’Atalanta.

L’ex Lipsia, che si sta allenando da solo a Zingonia e dovrebbe continuare fino alla chiusura del mercato, potrebbe risultare l’arma in più per Juric che non ha di certo cominciato in maniera convincente la stagione dopo l’1-1 in casa con il Pisa. Per Lookman, oggi più di ieri, ogni discorso è apertissimo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie