Da Lookman a Vlahovic: il ballo delle punte sul gong

Il punto sulle ultime novità che il calciomercato sta per regalare: a poche ore dalla chiusura della sessione estiva, occhio a Lookman, Vlahovic e non solo

La sessione estiva del 2025 verrà ricordata come il mercato degli attaccanti, ma anche quello dei tormentoni, qualcuno si sta finalmente risolvendo.

È il caso di Kolo Muani, vicinissimo al ritorno alla Juventus. La punta francese, per la quale il PSG ha provato a fare resistenza nelle ultime settimane, sembra finalmente ad un passo dal rivestire la maglia bianconera. Accordo di massima con il Psg per un prestito da 10 milioni e obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere intorno ai 50 milioni. Ultimo scoglio ma non insormontabile è l’ingaggio del francese, poi finalmente Tudor potrà averlo a disposizione per una stagione che promette di essere carica di impegni per la sua Juventus.

Discorso simile quello che riguarda Rasmus Hojlund, messo di fatto fuori rosa dal Manchester United e accostato prima all’Inter e poi al Milan prima dell’infortunio di Lukaku. La punta danese, a due anni esatti dal suo addio all’Atalanta, è in procinto di fare ritorno in Serie A. Il Napoli è pronto a chiudere con la formula del prestito a 5 milioni e il riscatto a 40 legato alle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions.

Da Vlahovic a Lookman: si cerca una soluzione

La questione attaccante resta delicata con alcuni casi, ad oggi ancora irrisolti, come quelli di Dusan Vlahovic e Ademola Lookman, rispettivamente fuori dai piani di Juve e Atalanta, già da un po’.

Il centravanti serbo non ha fretta di lasciare la Juventus e il lauto stipendio che percepisce a Torino – 12 milioni fino al 30 giugno 2026 – ma ci sarà un altro tentativo last minute di Tare e Allegri per portarlo in rossonero. Il Milan a tal proposito, oltre all’affare Nkunku, non perde di vista l’idea di provare a puntare su un centravanti come il 25enne di Belgrado. Sono poi ore bollenti anche per il nigeriano che, invece, spera nella Premier League (ma vuole un club di prima fascia come Manchester City o Tottenham): non si esclude un clamoroso reintegro all’Atalanta.

L’ex Lipsia, che si sta allenando da solo a Zingonia e dovrebbe continuare fino alla chiusura del mercato, potrebbe risultare l’arma in più per Juric che non ha di certo cominciato in maniera convincente la stagione dopo l’1-1 in casa con il Pisa. Per Lookman, oggi più di ieri, ogni discorso è apertissimo.