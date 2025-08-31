Dalla Juve al Napoli: Manna prova lo sgarbo | CM.IT

Le ultime su una trattativa dei bianconeri che provano a trovare un’intesa col classe 2008

La Juventus è impegnata in questi giorni tra la seconda giornata di Serie A e le ultime trattative di calciomercato da provare a portare a termine sia in entrata che in uscita.

I bianconeri sono impelagati su diversi fronti, e nel sottobosco degli affari da provare a portare a dama c’è anche il caso relativo ad un classe 2008 della Primavera che ha già fatto vedere sprazzi di talento purissimo.

Il riferimento è Francisco Barido, trequartista argentino di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane in relazione alle difficoltà sul rinnovo di contratto. Avevamo segnalato un agente su tutte le furie per il mancato rispetto degli accordi stipulati a inizio 2024 con annesso strappo da ricucire e trattativa da provare a portare avanti per evitare brutte sorprese anche da altri club pronti ad inserirsi.

In relazione al calciatore secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it la società piemontese sta cercando di trovare un accordo col procuratore, che non è stato fatto più giocare altrimenti sarebbero scattati altri bonus e l’esborso per le commissioni sarebbe aumentato.

🚨La #Juve sta cercando di trovare un accordo con l’agente di #Barido, che non è stato fatto più giocare altrimenti sarebbero scattati altri bonus e l’esborso per le commissioni sarebbe aumentato. Questione è molto delicata. @calciomercatoit https://t.co/vyGAILdurS — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 31, 2025

Calciomercato Juventus, caccia all’accordo con Barido: c’è anche il Napoli

La questione Barido resta delicata col club juventino che lavora per risolverlo ed evitare brutte sorprese.

Avevamo anticipato di club italiani in agguato. Il #Napoli (con #Manna, che stima il ragazzo e sa degli accordi raggiunti da Giuntoli) sta spingendo molto e potrebbe prenderlo pagando solo training compensation. @calciomercatoit https://t.co/hcDcAVffyA — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 31, 2025

A tal proposito in agguato su Barido ci sarebbe anche il Napoli con Manna che stima il calciatore e starebbe spingendo pagando eventualmente solo training compensation.