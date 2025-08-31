Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dalla Juve al Napoli: Manna prova lo sgarbo | CM.IT

Foto dell'autore
e

Le ultime su una trattativa dei bianconeri che provano a trovare un’intesa col classe 2008

La Juventus è impegnata in questi giorni tra la seconda giornata di Serie A e le ultime trattative di calciomercato da provare a portare a termine sia in entrata che in uscita.

Logo-Juve
Dalla Juve al Napoli: Manna prova lo sgarbo | CM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

I bianconeri sono impelagati su diversi fronti, e nel sottobosco degli affari da provare a portare a dama c’è anche il caso relativo ad un classe 2008 della Primavera che ha già fatto vedere sprazzi di talento purissimo.

Il riferimento è Francisco Barido, trequartista argentino di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane in relazione alle difficoltà sul rinnovo di contratto. Avevamo segnalato un agente su tutte le furie per il mancato rispetto degli accordi stipulati a inizio 2024 con annesso strappo da ricucire e trattativa da provare a portare avanti per evitare brutte sorprese anche da altri club pronti ad inserirsi.

In relazione al calciatore secondo quanto evidenziato da Calciomercato.it la società piemontese sta cercando di trovare un accordo col procuratore, che non è stato fatto più giocare altrimenti sarebbero scattati altri bonus e l’esborso per le commissioni sarebbe aumentato.

Calciomercato Juventus, caccia all’accordo con Barido: c’è anche il Napoli

La questione Barido resta delicata col club juventino che lavora per risolverlo ed evitare brutte sorprese.

barido
Calciomercato Juventus, caccia all’accordo con Barido: c’è anche il Napoli (Instagram @franbarido10) – Calciomercato.it

A tal proposito in agguato su Barido ci sarebbe anche il Napoli con Manna che stima il calciatore e starebbe spingendo pagando eventualmente solo training compensation.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie