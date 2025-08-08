Caos Barido: scontro Comolli-agente e intreccio con Kolo Muani | ESCLUSIVO

Adesso il classe 2008 argentino è formalmente libero. Il piano del Dg bianconero e l’ingresso in campo di Chiellini

C’è un caso Barido alla Juventus. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il talento argentino è formalmente libero dopo che Comolli ha deciso di non rispettare gli accordi economici, commissioni e non solo, presi dal suo predecessore Giuntoli con l’agente del ragazzo. Che, ricordiamo, è un classe 2008 sprovvisto di un contratto da professionista.

L’agente di Barido è su tutte le furie per il mancato rispetto degli accordi stipulati a inizio 2024. Sono al lavoro alcuni intermediari per provare a ricucire quello che è molto più di uno strappo.

È sceso in campo anche Giorgio Chiellini, il quale evidentemente crede molto nel ragazzo.

Ci crede decisamente meno Comolli, il cui rapporto con l’ex capitano bianconero è peraltro già ai minimi termini.

Il Dg della Juve aveva già bocciato (sul piano atletico) Barido all’inizio della sua avventura torinese, e ora il nuovo contratto vorrebbe farlo solo per provare a inserire il ragazzo all’interno dell’operazione Kolo Muani facendo abbassare le pretese del Paris Saint-Germain.

Il diciassettenne verrebbe valutato sui 6 milioni di euro e, se non al PSG, potrebbe essere ceduto a un altro club con plusvalenza annessa.

L’opzione PSG alletta chi gestisce Barido, ma allo stesso tempo c’è il timore che i francesi possano non garantire al calciatore un progetto sportivo e di crescita soddisfacente.

L’agente dell’ex Boca ha in mano già altre proposte, dal Benfica (che lo voleva già prima che andasse alla Juve) al Borussia Dortmund.

Stando a quanto filtra, ci sono già stati degli abboccamenti pure con altre società di Serie A molto importanti, nonché dirette rivali di quella bianconera.

Kolo Muani alla Juve anche senza Barido: filtra ottimismo

Naturalmente il ritorno di Kolo Muani alla Juve può andare in porto a prescindere da Barido, anche se una contropartita potrebbe senz’altro agevolare l’affare con Campos e soci.

🎙 @alessio_lento a CMIT LIVE: “Per #KoloMuani il #PSG vuole un obbligo di riscatto ed un prestito molto oneroso, da 9-10 milioni di euro. La quadra si potrebbe trovare a 10 milioni per il prestito oneroso più 35-40 milioni, un affare da quasi 50 milioni. La #Juventus ci sta… — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 4, 2025

Stando alle informazioni raccolte da CM.IT, filtra sempre grande ottimismo visto che la volontà di tutti, in primis dell’attaccante ex Eintracht, è quella di chiudere la trattativa.