Napoli, è arrivato Hojlund: grande entusiasmo a Villa Stuart | VIDEO CM.IT

Il bomber danese pronto a legarsi agli azzurri, accoglienza entusiasta al suo arrivo nella clinica romana

Inizia l’era Hojlund al Napoli. Gli azzurri hanno concluso l’inseguimento all’attaccante necessario per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Lukaku. Il danese comincia la sua avventura con i campioni d’Italia.

Rasmus Hojlund a Villa Stuart
Napoli, è arrivato Hojlund: grande entusiasmo a Villa Stuart | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Dopo essere atterrato ieri sera nella Capitale a Ciampino, poco fa il giocatore proveniente dal Manchester United ha varcato i cancelli della clinica romana di Villa Stuart per svolgere l’iter delle visite mediche. Seguiranno trasferimento negli uffici della FilmAuro e firma del contratto con i partenopei.

Grande entusiasmo da parte dei tifosi presenti, ci sono notevoli aspettative sull’ex Atalanta. Il giocatore partirà nuovamente, per unirsi alla sua nazionale nella pausa dei prossimi giorni, per poi prendere contatto col gruppo di Conte prima della ripresa del campionato a metà settembre.

