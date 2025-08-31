Napoli, è arrivato Hojlund: grande entusiasmo a Villa Stuart | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Il bomber danese pronto a legarsi agli azzurri, accoglienza entusiasta al suo arrivo nella clinica romana
Inizia l’era Hojlund al Napoli. Gli azzurri hanno concluso l’inseguimento all’attaccante necessario per colmare il vuoto lasciato dal grave infortunio di Lukaku. Il danese comincia la sua avventura con i campioni d’Italia.
Dopo essere atterrato ieri sera nella Capitale a Ciampino, poco fa il giocatore proveniente dal Manchester United ha varcato i cancelli della clinica romana di Villa Stuart per svolgere l’iter delle visite mediche. Seguiranno trasferimento negli uffici della FilmAuro e firma del contratto con i partenopei.
🔴Rasmus #Hojlund è appena arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il #Napoli🔵@calciomercatoit pic.twitter.com/PPYDPqmwlK
— Francesco Iucca (@francescoiucca) August 31, 2025
Grande entusiasmo da parte dei tifosi presenti, ci sono notevoli aspettative sull’ex Atalanta. Il giocatore partirà nuovamente, per unirsi alla sua nazionale nella pausa dei prossimi giorni, per poi prendere contatto col gruppo di Conte prima della ripresa del campionato a metà settembre.