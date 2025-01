DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 17 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Napoli, Milan e di tutte le altre: gli aggiornamenti in tempo reale

Si è aperta ufficialmente il 2 gennaio la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.

Il Manchester City fa sul serio per Cambiaso, con la Juventus che aprirebbe alla cessione di fronte a un’offerta irrinunciabile dei ‘Citizens’ per il jolly di Thiago Motta e della Nazionale azzurra. Intanto Kvaratskhelia ha dato l’addio al Napoli ed è volato a Parigi per la firma con il Paris Saint-Germain. L’Inter stringe i tempi per Perez e sonda il terreno per l’altro baby Susic, mentre si complica l’assalto del Milan a Rashford dopo l’inserimento del Borussia Dortmund.