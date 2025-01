Juventus, al via l’incontro per Araujo: Giuntoli resta in attesa

Continua la caccia della Juventus al difensore centrale. In questi minuti colloqui tra gli agenti di Araujo e il Barcellona

Dopo Alberto Costa, e in attesa di ufficializzare Kolo Muani, la Juventus non si ferma e continua a lavorare alacremente per portare in dote all’allenatore Thiago Motta un difensore centrale.

I nomi sul tavolo degli uomini mercato bianconeri sono noti, ormai, da tempo. Oltre a quelli di David Hancko del Feyenoord, operazione già impostata per giugno, Antonio Silva del Benfica, Fikayo Tomori, che con l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha ritrovato la titolarità, e Kevin Danso del Lens, l’estate scorsa ad un passo dalla Roma, Cristiano Giuntoli ha sempre in testa Ronald Araujo. Il capitano del Barcellona, tornato in campo da poche settimane dopo uno stop lungo cinque mesi, è tornato in pianta stabile titolare dopo l’infortunio di Inigo Martinez nella finale della Supercoppa spagnola contro i rivali storici del Real Madrid. Il compagno di reparto ne avrà per circa un mese, situazione che complica ancora di più questa pista.

Ma, nonostante le parole del presidente Joan Laporta e dell’allenatore Hansi Flick, la soluzione non è stata definitivamente abbandonata e oggi potrebbero arrivare novità importanti, in un senso o nell’altro. Araujo è, infatti, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 e le trattative per il prolungamento contrattuale hanno ripreso vigore dopo le indiscrezioni di calciomercato circolate dalla fine dell’anno scorso. In questi minuti, riporta ‘Sky Sport’, l’agente del calciatore, intermediario nella trattativa per Kolo Muani col Paris Saint-Germain e, quindi, a stretto contatto con Giuntoli, è a colloquio con la dirigenza del club catalano per discutere del proprio assistito.

La Juventus alla finestra per Araujo: attese novità

Dopo questo incontro si capirà molto di più del futuro di Araujo. Resta difficile la possibilità di un approdo alla Juventus, ma non impossibile. Molto, se non tutto, dipenderà dalla volontà del 25enne centrale uruguaiano, in possesso del passaporto spagnolo. Se deciderà di restare in Catalogna, dovrà necessariamente arrivare l’accordo per un nuovo contratto. In caso contrario, si aprirebbe di nuovo la possibilità Juventus, fermo restando che la richiesta per il cartellino da parte dei blaugrana è alta, 45/50 milioni di euro. Una situazione che può andare ad incastrarsi con le indiscrezioni che vorrebbero Andrea Cambiaso verso il Manchester City per una cifra vicina compresa tra i 65 e i 70 milioni, soldi che andrebbero a foraggiare il mercato in entrata della società piemontese. Restiamo in attesa, come Giuntoli e la Juve, di novità nelle prossime ore. Vi terremo aggiornati.